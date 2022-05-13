Hain saldırıya misliyle karşılık: 6 PKK’lı ölü

Bölücü terör örgütü PKK/YPG tarafından Suriye'nin Aynelarap bölgesinden Gaziantep'in Karkamış ilçesi ile Köprübatı Hudut Karakolu'na yapılan çok namlulu roketatar ve havan saldırısı sonucunda 4 askerle bir sivil yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hain saldırının ardından ateş destek vasıtalarıyla meşru müdafaa ve cezalandırma atışları kapsamında belirlenen hedeflere misliyle karşılık verildiği belirtildi. İlk belirlemelere göre 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Bu arada YPG/PKK'lı teröristler, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezine de roketli saldırı düzenledi. Maddi hasara neden olan saldırılarda yaralanan olmadığı bildirildi.