Kadına ve sağlıkta şiddeti önleme yasası çıktı

Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni düzenlemeye göre, kasten öldürme suçunun kadına karşı işlenmesi halinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilecek. Failin salt indirim almaya yönelik kılık ve kıyafetine özen göstermesi, takım elbise giymesi, kravat takması gibi duruşmadaki şekli tutum ve davranışları, takdiri indirim nedeni olarak dikkate alınmayacak. Kadına ve sağlık çalışanlarına karşı işlenen kasten yaralama suçları, tutuklamaya ilişkin katalog suçlar arasına alınacak.