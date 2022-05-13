Otomobilde mahsur kalan bebek kurtarıldı

Kocaeli'ne kendi araçları ile il dışından gelen ve yakınlarını ziyaret etmek isteyen çift, bir anlık dalgınlık ile araçlarından inerek bagajda bulunan bir eşyalarını almak istedikleri esnada, araç kapıları otomatik olarak kilitlendi.

Araçta 13 aylık bebekleri bulunan çiftin kapıyı açamaması üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri çağırıldı. Kısa sürede olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, aracın ön sol camını kırarak kapıları açmak ve bu esnada bebeğin zarar görmesini engellemek amacıyla, cama bant çektiler. Ardından camın küçük bir kısmını kırıp kapıyı açarak, asının Kayra olduğu öğrenilen bebeği anne ve babalarına teslim ettiler.