Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Seramik sektörü Avrupa’nın zirvesine yükselecek

Eczacıbaşı Topluluğunun bu yıl yapmayı planladığı 250 milyon avroluk yatırımın önemli bir ayağını oluşturan yeni VitrA Karo tesisinin açılışı Bilecik Bozüyük'te gerçekleştirildi.

VitrA Karo'nun üretim kampüsünde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılımıyla düzenlenen açılışta konuşan Varank, Eczacıbaşı Topluluğunun, yapı ve tüketim ürünleri ile sağlık gibi bir birçok alanda Türkiye'nin yüz akı şirketlerinden olduğunu söyledi.

Eczacıbaşı'nın yatırım, üretim, istihdam ve ihracata sunduğu katkılardan bahseden Varank, dünyanın tek çatı altında toplanmış en büyük seramik ve karo üretim kampüsünde yeni tesisin açılışında bulunduklarını bildirdi.

Varank, Eczacıbaşı'nın durmadığını, yatırımlarına ve tesislerinin kapasitesini her geçen gün artırmaya devam ettiğini kaydederek, bugün açılan tesiste yenilikçi ve katma değeri yüksek büyük ebatlı karoların üretileceğini aktardı.

VitrA Karo'nun 3 yıldır sektörün ihracat şampiyonu olduğunu ifade eden Varank, yatırımın tamamlanmasıyla 25 milyon avronun üzerinde ilave ihracatı Türkiye'ye kazandıracağını belirtti.

Varank, VitrA'nın Almanya'da üst kategori sınıfında pazar lideri olmasının tam anlamıyla bir başarı hikayesi olduğunu, bu başarının değişime öncülük ederek yakalandığını kaydederek, bu tesiste dördüncü sanayi devriminin temelini oluşturan dijital dönüşümün bütün nimetlerinden faydalanıldığını anlattı.

"10 YILDA 262 YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DÜZENLEDİK"

Bakan Varank, son 10 yılda seramik sektörü için yaklaşık 18 milyar lira yatırım tutarına sahip 262 yatırım teşvik belgesi düzenlediklerini, açılışı gerçekleştirilen tesisin de bunlar arasında bulunduğunu söyledi.

Türkiye sanayisini hak ettiği seviyeye taşımak için göreve geldikleri günden bu yana gece-gündüz çalıştıklarını dile getiren Varank, bu alandaki çalışmalarından bahsetti.

Varank, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla Türk sanayisinin yeniden şekillendirdiklerini, yerli ve milli üretimi baş tacı etmeye çalıştıklarını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seramik sektörü ihracatta yerli kaynakları en çok kullanan, ithalata bağımlılığı en az olan sektörlerden bir tanesi. 1 milyar doların üzerindeki ihracatı, oluşturduğu 40 bin doğrudan, 330 bin dolaylı istihdamıyla Türkiye'nin önemli endüstrileri arasında yer alıyor. Peki bu sayılar yeterli mi? Ülkemizin potansiyelini düşündükçe, şahsen alacağımız daha çok yol olduğuna inanıyorum. Örneğin ileri teknolojili malzemeler alanı. Günümüzde refaha ulaşmanın yolu katma değerli üretimden ve katma değeri artırmaktan geçiyor."

"SERAMİK SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİNDE BÜYÜK İVME YAKALAYACAĞIZ"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, seramiğin uzay ve askeri uygulamalardan, havacılığa ve kızıl ötesi filtrelemeye kadar birçok alanda kullanım imkanına sahip olduğunu belirterek, bu noktada İleri Malzemeler Teknoloji Yol Haritası çalışmalarını yürüttüklerini söyledi.

Bu bağlamda iyileştirilmiş ve fonksiyonel ileri seramik malzemeleri, yenilikçi seramik kompozit malzemeleri, yenilikçi ve fonksiyonel seramik toz malzemeleri üretmek için yola koyulduklarını aktaran Varank, "Gerek bu malzemelerin üretilmesi gerekse de bakanlığımızın desteklediği Ar-Ge merkezlerinin etkin çalışmalarıyla seramik sektörünün gelişiminde büyük ivme yakalayacağız." diye konuştu.

Varank, seramik sektörünün geleceğine inandığını ifade ederek, "Bu başarılı sektör önümüzdeki dönemde ileri malzemeler, döngüsel ekonomi ve tasarım noktasında atacağı adımlarla Avrupa'nın zirvesine yükselecek. Şu anda seramik sektörü denilince akla İtalya mı geliyor, Almanya mı geliyor? Emin olun bundan 5 sene sonra seramik sektörü denildiğinde akla Türkiye gelecek. Biz bunu başaracak kabiliyete sahibiz." açıklamasında bulundu.

"900'DEN FAZLA ÜRÜNÜ ÜLKEMİZDE ÜRETECEĞİZ"

Bakan Varank, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile uçtan uca anlayışla, Türkiye'de üretilmeyen, ithalata ikame olacak, katma değeri yüksek ürünlerin üretimini desteklediklerini kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mobilite çağrısının sonuçlarını Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz hafta ilan etti. İleri sürüş destek sistemlerinden lidar radarlara, otonom araç sitemlerinden akıllı kameralara kadar proje büyüklüğü milyarlarca lirayı bulan ve daha önce burada üretilmeyen 31 ürün artık ülkemizde üretilecek. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programını dijital dönüşümde de, üretimde yapısal dönüşümde de, sağlık ve kimyada da, elektronikte de, seramikte de uygulayacağız. Girişimcilerimize ve yatırımcılarımıza bir tavsiyem var: Lütfen Teknoloji odaklı sanayi hamlesi programını takip etmeye devam etsinler. Çağrılar açıldıkça bunlara başvursunlar. Belirlediğimiz 900'den fazla kritik ürünü ve teknolojiyi bu program sayesinde ülkemizde üreteceğiz. Bunda kararlıyız. Elde ettiğimiz sonuçları şimdiden gördüğümüzde mutlu oluyoruz."

Varank, Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizmasının (SKDM) AB tarafından 2026'da uygulamaya konulacağını anımsatarak, Yeşil Mutabakat Eylem Planı çerçevesindeki çalışmaları seramik sektörünün içselleştirmesi gerektiğini söyledi.

"YATIRIM YAPMAK VE KAZANMAK İÇİN DOĞRU YERDE VE DOĞRU ZAMANDASINIZ"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, dünyanın karşı karşıya kaldığı büyük sınamaların aşıldığını, mevcut çalkantılı dönemlerin geçici olduğunu belirterek, kararlılıkla yoluna devam edenlerin ve yatırımdan vazgeçmeyenlerin kazançlı çıkacağını vurguladı.

Üzen ve can acıtan gelişmelerin farkında olduğunu dile getiren Varank, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ama son dönemde yaşananlar göstermiştir ki Türkiye bugün artık dünyanın güvenli limanlarından bir tanesidir. Türkiye, jeostratejik konumu, insan kaynağı kapasitesi, planlı sanayi bölgeleri ve ivme kazanan yenilikçilik ekosistemi ile tercih edilen bir ülkedir. Bu bağlamda yatırım yapmak isteyip de 'acaba' diyenlere tekrar tekrar sesleniyorum: Hiç tereddüt etmeyin. Yatırım yapmak için de, kazanmak için de doğru yerde ve doğru zamandasınız. Biz, yatırım teşviklerimiz, Ar-Ge, girişimcilik ve altyapı gibi her türlü desteğimizle yanınızdayız."