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Giriş Tarihi: 13.5.2022 12:22 Son Güncelleme: 13.5.2022 12:31

Son dakika | AK Parti'den öğrenci affı duyurusu: Çalışmaları başlattık

Son dakika | AK Parti’den öğrenci affı duyurusu: Çalışmaları başlattık

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu Lisans ve yüksek lisans öğrencileri için öğrenci affı çalışması başlattıklarını duyurdu.

Son dakika: AK Parti eğitim hayatları çeşitli nedenlerle kesintiye uğramış üniversite öğrencileri için lisans ve yüksek lisans düzeyinde öğrenci affı çalışması başlattı. Duyuru TBMM Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu tarafından yapıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, "Lisans ve yüksek lisans öğrencileri için öğrenci affı çalışması başlattık." dedi.

"TEMMUZ ÖNCESİ ÖĞRENCİ AFFINI YASALAŞTIRMAYI PLANLIYORUZ"

Akbaşoğlu öğrenci affı paketini temmuz ayından önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yasalaştırmayı planladıklarını söyledi.

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Son dakika | AK Parti'den öğrenci affı duyurusu: Çalışmaları başlattık
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