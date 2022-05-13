Son dakika | MSB yeni görüntüleri paylaştı! Cezalandırma atışları sonucu 52 terörist etkisiz

ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI

SİHA'ların yanı sıra Fırtına obüslerinin de yer aldığı ateş destek vasıtalarının teröristlere ait sığınak ve barınakları hedef aldığı atışların sonunda toplam 52 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlere ait sığınak, barınak ve mevzilerin bulunduğu 60'a yakın hedef tahrip edildi. Terör hedeflerine yönelik atışların devam ettiği belirtildi.

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Öte yandan Bakanlık kaynakları, özellikle Pençe Kilit Operasyonu'nun ardından terör örgütünde çöküş sürecinin hızlandığına dikkati çekti. İstihbarat raporları, ifadeler ve telsiz konuşmalarından da bu durumun gün yüzüne çıktığını belirten kaynaklar, daha önce olduğu gibi her saldırının hesabının misliyle sorulacağını bildirdi. Şehitlerin kanlarının yerde kalmadığını belirten kaynaklar, terörle mücadelenin taarruzi bir anlayışla devam edeceğini kaydetti.