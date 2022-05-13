Haberler Gündem Haberleri Son dakika | MSB yeni görüntüleri paylaştı! Cezalandırma atışları sonucu 52 terörist etkisiz
Giriş Tarihi: 13.5.2022 17:00 Son Güncelleme: 13.5.2022 17:15

Son dakika | MSB yeni görüntüleri paylaştı! Cezalandırma atışları sonucu 52 terörist etkisiz

DHA
Son dakika | MSB yeni görüntüleri paylaştı! Cezalandırma atışları sonucu 52 terörist etkisiz

Son dakika haberi... Terör örgütü PKK/YPG'nin Karkamış ilçesi ve Köprübatı Hudut Karakolu'na yönelik hain saldırısının ardından terör hedefleri ateş altına alındı. Yapılan cezalandırma atışları sonucunda 52 terörist etkisiz hale getirildi. Mehmetçiğin başlattığı operasyonun detayları ortaya çıktı. İşte teröristlere ait sığınak, barınak ve mevzilerin bulunduğu 60'a yakın hedef tahrip edildiği o anlar...

Son dakika haeri... Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Karkamış ilçesi ve Köprübatı Hudut Karakolu'na yönelik saldırısının ardından yapılan cezalandırma atışları sonucunda 52 teröristin etkisiz hale getirildiğini, teröristlere ait sığınak, barınak ve mevzilerin bulunduğu 60'a yakın hedefin tahrip edildiğini açıkladı.

OPERASYONUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Terör örgütünün bir askeri şehit ettiği, üç asker ile bir kadını yaraladığı Karkamış merkezi ile hudut karakoluna yönelik saldırısının ardından Mehmetçiğin başlattığı operasyonun detayları ortaya çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü ilk olarak Karkamış ilçesine havan saldırısı gerçekleştirdi. Sivil halka yönelik bu saldırının sonrasında teröristler Köprübatı Hudut Karakolu'nu uzaktan hedef aldı.

CEZALANDIRMA ATIŞLARI

Söz konusu saldırıların ardından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından meşru müdafaa kapsamında hemen cezalandırma atışları gerçekleştirildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait ateş destek vasıtaları Fırat'ın doğusundaki ve batısındaki teröristlere ait hedefleri yoğun ateş altına aldı.

ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI

SİHA'ların yanı sıra Fırtına obüslerinin de yer aldığı ateş destek vasıtalarının teröristlere ait sığınak ve barınakları hedef aldığı atışların sonunda toplam 52 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlere ait sığınak, barınak ve mevzilerin bulunduğu 60'a yakın hedef tahrip edildi. Terör hedeflerine yönelik atışların devam ettiği belirtildi.

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YENİ GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Öte yandan Bakanlık kaynakları, özellikle Pençe Kilit Operasyonu'nun ardından terör örgütünde çöküş sürecinin hızlandığına dikkati çekti. İstihbarat raporları, ifadeler ve telsiz konuşmalarından da bu durumun gün yüzüne çıktığını belirten kaynaklar, daha önce olduğu gibi her saldırının hesabının misliyle sorulacağını bildirdi. Şehitlerin kanlarının yerde kalmadığını belirten kaynaklar, terörle mücadelenin taarruzi bir anlayışla devam edeceğini kaydetti.

HEDEFLERE NOKTA ATIŞI

Bu arada Milli Savunma Bakanlığı, terör hedeflerinin vurulduğu anlara ilişkin yeni görüntüler de paylaştı. Belirlenen hedeflerin "nokta" atışlarıyla tahrip edildiği anlar görüntülere yansıdı. Gece görüş kamerası görüntülerinin de yer aldığı videoda Fırtına obüslerinin atış anlarına da yer verildi.

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Son dakika | MSB yeni görüntüleri paylaştı! Cezalandırma atışları sonucu 52 terörist etkisiz
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