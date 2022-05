Altın Baklava’da sinemanın geleceğine ödül yağdı

Gaziantep'te Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İletişim Fakültesi tarafından 7'ncisi düzenlenen, SABAH ve Günaydın'ın ana medya sponsorluğunu üstlendiği Altın Baklava Uluslararası Öğrenci Film Festivali'nin gala ve ödül töreni, HKÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Osman Toprak ile Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Tören, yarışmaya katılan filmlerden kesitlerin olduğu tanıtım filminin izlenmesiyle başladı. Konuşmaların ardından festivalde dereceye giren eserlerin sahiplerine protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edildi. Dereceye giren eserlerin fragmanının da izlendiği tören, protokol ile eser sahipleri ve jüri üyelerinin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu. Festivale bu yıl kurmaca ve belgesel kategorilerinde 98 ülkeden 1368 öğrenci filmi başvurdu. Geleceğin yönetmenleri festival boyunca katıldıkları atölye çalışmaları, film gösterimleri, söyleşiler ve kültür gezileri ile kendilerini geliştirme fırsatını yakaladı.7 yıl önce 15 öğrencinin katılımıyla başlayan festivalin bu başvuru seviyelerine ulaşması ne kadar nitelikli bir çalışma yapıldığının göstergesi. Bu organizasyonun hayalini kuran, emek veren, desteğini esirgemeyen başta Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti olmak üzere herkese teşekkür ediyorum.Son 3 yılda destek verdiğimiz proje sayısı 1200'e gelmiş durumda ve 280 milyona yakın destek sağladık. Yerli film üretim sayımız 17 kat arttı. Yerli yapımlarımızın 2 milyon olan seyirci sayısı 33 milyon seviyesine yükseldi. Ayrıca Türk dizilerinin dünyanın çeşitli coğrafyalarında yayınlanması için çok ciddi çalışmalar gerçekleştirdik. Bu emeklerimizin karşılığı olarak dizilerimiz şu anda 150'den fazla ülkede izleniyor. Dünyada Amerika'dan sonra en fazla dizi film ihraç eden ülke Türkiye'dir.14 yılda Türkiye'nin en başarılı vakıf üniversitelerinden biri haline geldik. 78 yıl önce bu topraklarda temelleri atılmış ve artık küresel bir marka olarak okyanuslara yelken açmış bu geminin kaptanı olarak, küresel bir festivalde olmanın gururunu yaşıyorum. Biz ülkesini seven ve vefa duygusu olan bir kurum olarak elimizi taşın altına koyduk. Kalyon Kültür çatısı altında sergiler, söyleşiler, atölyeler düzenliyoruz.Festivalin jüri başkanlığını oyuncu Burak Sergen üstlendi.Yönetmen Mesude Erarslan Tekin, gazeteci ve TV programcısı Gülay Afşar, belgesel film yönetmeni ve akademisyen Prof. Dr. Alev Fatoş Parsa ve HKÜ Rektör Yardımcısı ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan jüri üyeleriydi. İşte 'Belgesel' ve 'Kurmaca' kategorilerinde ödül verilen 13 film:"Stamp", Lovro Mrdjen - Hırvatistan"Imaginarium", Cristian Beteta - İspanya"Babamın Öldüğü Gün/The Day My Father Died", Emre Sefer - Türkiye"Junkyard", Sacha Bitar - Lübnan"Preparation", Ilia Asitashvili - Gürcistan"Trucage", Ahmed Abuzenada - Mısır"Tobacco Shops", Dora Slakoper - Hırvatistan"Sürgünde Bir Yıl/A Year in Exile", Malaz Usta - Türkiye"Days of Fishing", Benjamin Grinand ve Lucien Lepoutre - Belçika"Smirna'nın Çukuru/Çukurhattan", Begüm Aksoy - Türkiye"Arayış/Odyssey", Ömer Güler - Türkiye"Çerçeve/The Frame", Mert Sata - Berk Sata - Türkiye"Contentment", Ernesto Redondo Vergara - Estonya