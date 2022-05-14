Altın Baklava’da sinemanın geleceğine ödül yağdı





KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY: 3 YILDA 1200 PROJEYE DESTEK VERDİK

7 yıl önce 15 öğrencinin katılımıyla başlayan festivalin bu başvuru seviyelerine ulaşması ne kadar nitelikli bir çalışma yapıldığının göstergesi. Bu organizasyonun hayalini kuran, emek veren, desteğini esirgemeyen başta Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti olmak üzere herkese teşekkür ediyorum.

Son 3 yılda destek verdiğimiz proje sayısı 1200'e gelmiş durumda ve 280 milyona yakın destek sağladık. Yerli film üretim sayımız 17 kat arttı. Yerli yapımlarımızın 2 milyon olan seyirci sayısı 33 milyon seviyesine yükseldi. Ayrıca Türk dizilerinin dünyanın çeşitli coğrafyalarında yayınlanması için çok ciddi çalışmalar gerçekleştirdik. Bu emeklerimizin karşılığı olarak dizilerimiz şu anda 150'den fazla ülkede izleniyor. Dünyada Amerika'dan sonra en fazla dizi film ihraç eden ülke Türkiye'dir.