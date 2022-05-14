Anadolu tıbbının özü denge, ölçü ve doğayla barışık yaşamdır

Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin düzenlediği, İntegratif ve Anadolu Tıbbı Kongresi'nin açılışı, Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Açılışa Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr Vahit Kirişci ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı. Emine Erdoğan burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: Sağlığın ve sağlık alanında atılacak adımların önemini geride bıraktığımız 2 yıllık zorlu pandemi sürecinin ardından çok daha iyi anladık. Sağlık, ilacın yanında yaşadığımız ortam, işittiğimiz ses ve sosyal çevre ile çok ilgilidir. Bu medeniyet mirasını dışlamadan, sağlığın bir kültür olarak yaşandığı anlamlı bir dünya inşa edebiliriz.Şifayı her yerde arayan insan, bitkilerin, hayvanların, toprağın, suyun, seslerin ve hatta kokuların kendine has dillerini deşifre etmiştir. İbni Sina bir eserinde şöyle diyor: 'Tedavinin en iyi ve en etkili yollarından biri hastanın akli ve ruhi güçlerini artırmaktır.' Geleneksel Anadolu Tıbbı'nın özü de, denge, ölçü ve doğayla barışık bir yaşam tarzıdır. Sağlığı hayatın merkezinden uzaklaştırıp, yalnızca hastane binalarına sığdırmamız da hastalıkların ömrünü uzatıyor. Sağlık yalnızca hastalandığımızda aklımıza gelmemeli. Bilakis, yaşantımızı şekillendiren bir düşünceler bütünü olmalı. Bildiğiniz gibi tüm dünyada, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp, son derece talep görür hale geldi. Çünkü bu metot insanı ruh ve beden bütünlüğü çerçevesinde ele alıyor, hasta olmamak için yapılması gerekenlere ilişkin de detaylı yaşam reçetesi çıkarıyor.