İskandinavlara ‘one minute’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nin çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği adımlarıyla ilgili gündem belirleyen önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler:Biz şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Çünkü daha önce Yunanistan ile ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptılar bizden önceki yönetimler ve Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı NATO'yu da arkasına alarak takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz. Kaldı ki İskandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. PKK'sı, DHKP-C'si İsveç'te, Hollanda'da yuvalanmış durumdalar. Hatta daha da ileri gidiyorum, parlamentolarında da yer alıyorlar. Bu noktada bizim olumlu bakmamız mümkün değil.(Miçotakis'in pazartesi günü ABD Başkanı Joe Biden'la Beyaz Saray'da yapacağı görüşmede Türkiye'ye F-16 verilmesini engellemeye çalışacağı iddialarına dair soruya cevaben) Şu anda dereyi görmeden paçayı sıvamanın bir anlamı yok. Yani Biden ne gibi açıklamalar yapar veya yapacak bunu bilemiyorum. Tabii Miçotakis'in oradaki mesajları, onlar da ayrı bir konu. Dolayısıyla her şeyi bir görüp, özellikle Biden'ın açıklamalarını da gördükten sonra biz de tavrımızı ortaya koyarız.(ABD'nin Suriye yaptırımlarındaki muafiyetlere dair soruya cevaben) YPG bir terör örgütüdür. PKK neyse YPG de odur. Amerika'nın bu yanlışını kabullenmemiz mümkün değil. Çok açık net söylüyorum ki eğer burada PKK'sı, YPG'si kim olursa olsun Irak'ın kuzeyinde ne yaptıysak, Suriye'nin kuzeyinde de bunların aynısını yapmaya devam edeceğiz. Bizim bu teröristlere göz açtırma lüksümüz yok. Ve bunu bütün bize dost görünen ülkelere de söylüyoruz. Yanlış yapıyorsunuz, adımlarınızı doğru atın. Şu anda Pençe-Kilit Harekâtı'nı izlediniz. Dün itibarıyla 82 tane terörist etkisiz hale getirilmiştir.Başkan Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani'yi İstanbul'da ağırladı. Vahdettin Köşkü'ndeki kabul basına kapalı olarak gerçekleşti. İki liderin Boğaz manzarasını izledikleri ve köşkün kapısında tokalaştıkları kareler basınla paylaşıldı. Katar'ın Ankara Büyükelçisi Şeyh Muhammed bin Nasır bin Jassim El Sani, ziyareti yorumladı: Türkiye'ye yapılan bu ziyaret ikili ilişkiler ve önemli konularda sürekli koordinasyon ve büyük yakınlaşma getirecek.Yıllardır tarafsızlık statülerini koruyan İsveç ve Finlandiya, Rusya'dan oluşabilecek olası tehditlere karşılık önümüzdeki günlerde NATO'ya başvuracaklarını duyurmuştu. Bir ülkenin NATO üyeliği için birlikteki 30 ülkenin de 'evet' oyu gerekiyor. Bu yüzden NATO'nun en büyük güçlerinden biri olan Türkiye'nin bu konudaki tutumu merakla bekleniyordu. Başkan Erdoğan'ın terör yandaşlarına destek vermelerini gerekçe göstererek "İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine sıcak bakmıyoruz" demesi Avrupa'da soğuk duş etkisi yaptı. İşte Batı medyasından ilk tepkiler:İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği umutlarına Türkiye darbesi.Türk lider, gerekçe olarak teröristlerin barındırılmasını gösterdi.Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine sıcak bakmıyor. DIŞ HABERLERİsveç, uzun süredir terör örgütü YPG ile kamuoyunda birlik mesajları veriyor. Stockholm'de terör yuvaları barındırılırken, İsveç dışişleri bakanı ile savunma bakanları, terör örgütü YPG'nin sözde yöneticileriyle bir araya geliyor. İsveç'in Ankara Büyükelçisi de geçtiğimiz haftalarda Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak İsveçli bazı bakanların terörist elebaşlarıyla görüşmesi şiddetle kınanmıştı.