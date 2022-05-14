Dev projede tarihi gün! Rize-Artvin Havalimanı bugün açılıyor! Peki ekonomiye katkısı ne olacak?

Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı, Başkan Erdoğan tarafından bugün hizmete açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca Türkiye'nin yüz ölçümünü de değiştiren 3 milyon metrekarelik alanda deniz doldurularak tamamlanan Rize-Artvin Havalimanı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i taşıyan uçakların ilk inişi ile açılacak.
Peki havalimanının bölgeye ve ekonomiye katkısı ne olacak? A Haber canlı yayınına konuk olan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Hüseyin Karaman konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
"HEM KAFKASYA'YA HEM DÜNYAYA AÇILACAĞIZ"
Karaman, şu ifadeleri kullandı:
"Rize-Artvin Havalimanı ilimize ve ülkemize hayırlı olsun. Ulaşılabilir olmak özgür olmaktır. Kafkaslara ülkemizin açılan kapısı Rize-Artvin'dir. Bu havalimanı ile beraber hem Kafkasya'ya hem dünyaya açılacağız. Üniversitemiz açısından önemli katkı sağlayacak, ilimizin ekonomisine, turizmine kültürüne büyük katkılar sağlayacak.
Bu eserin ortaya çıkmasında katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Bu bölge bilindiği üzere turizm anlamında da önemli bir katkı alıyor. Özellikle Arap turizmi konusunda ciddi rağbet var. Bu bölgede üretilen ürünler var. Bu ürünlerin dışa pazarlanmasında ulaşım konusu çok önemli. Havalimanı da bu ulaşım için çok önemli.
Rize-Artvin Havalimanı bugün açılıyor! Peki ekonomiye katkısı ne olacak? | Video
"LOJİSTİK ANLAMDA KATKI SAĞLAYACAK"
Bunun yanında diğer ülkelerdeki ürünlerin buraya gelmesinde de lojistik anlamda katkı sağlayacak. Hem buradaki ürünü dışarı taşımak hem dışarıdakini buraya getirmek anlamında katkıları olacak. Aynı zamanda insanları getirmek çok önemli. Bu bölge körfez ülkelerinin göz bebeği. Yayla turizmi çok gelişti ve bunun için özel seferler yapılıyor.
"İLİMİZİN EKONOMİSİNE CİDDİ KATKI SAĞLAYACAK"
İşte bölgedeki havalimanları ile birlikte bu turizm tekrar ivme kazanacak ve bölgemizin, ilimizin ekonomisine ciddi katkı verecek. Şu anda birçok ülke İstanbul Havalimanı üzerinden dünyaya açılıyor. Şu anda THY dünyada en fazla lokasyona uçan havalimanı.
Türkiye bu anlamda tam bir geçiş güzergahı oldu. Bu sadece bir havalimanı değil ülkeyi aynı zaman merkez haline getiriyor. İnsanlar buradan Rusya'ya, Kafkasya'ya ve Azerbaycan'a ulaşabilecekler. Burası da bir ulaşım aksı haline gelecek."
RİZE-ARTVİN HAVALİMANI'NA İLK UÇAK İNDİ
Öte yandan saat 14:00'da açılışı olan Havalimanına ilk uçak saat 10:00 sıralarında iniş yaptı.
Tarihi güne tanıklık etmek isteyen vatandaşlar İstanbul'dan harekete geçen İstanbul-Rize uçağına binerek Rize'ye geldi. Kentteki heyecan devam ederken bir diğer uçakta saat 11 civarlarında piste iniş yapacak.