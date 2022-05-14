Dev projede tarihi gün! Rize-Artvin Havalimanı bugün açılıyor! Peki ekonomiye katkısı ne olacak?

Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı, Başkan Erdoğan tarafından bugün hizmete açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca Türkiye'nin yüz ölçümünü de değiştiren 3 milyon metrekarelik alanda deniz doldurularak tamamlanan Rize-Artvin Havalimanı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i taşıyan uçakların ilk inişi ile açılacak.

Peki havalimanının bölgeye ve ekonomiye katkısı ne olacak? A Haber canlı yayınına konuk olan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Hüseyin Karaman konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.