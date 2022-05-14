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Giriş Tarihi: 14.5.2022 12:29

Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki iki terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki iki terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 YPG/PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.

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Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki iki terörist etkisiz hale getirildi
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