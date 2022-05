Gölbaşı 45 günde tamamladı Büyükşehir 3 yılda yapamadı

Gölbaşı Belediyesi'nin, yasa gereği Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yapması gereken hayvan barınağını kendi imkanlarıyla yaptığı öğrenildi. Gölbaşı Belediyesi'nin; 45 günde kendi bütçesi ile 3 milyon TL'ye hayvan barınağını yaptığı bildirildi.





ŞİMŞEK: "BU HEM ANKARALIYA HEM DE HAYVANLARA YAPILAN BİR ZULÜM"

SABAH'a konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 50 milyarlık bütçeyle 3 yılda yapamadığı barınağı 45 günde 3 milyon TL'ye yaptıklarını belirterek, "Mansur Yavaş projeyi 3 yıldır hayata geçiremedi. Bu hem Ankaralıya hem de hayvanlara yapılan bir zulüm. Bu sorunun çözülmesi gerekiyordu" dedi.





Ramazan Şimşek, şunları söyledi:

"Gölbaşı Belediyesi olarak can dostlarımızın her zaman yanındayız. Her konuda onlara destek oluyoruz ve olmaya da devam edeceğiz. Gölbek Mahallesi'nde 50 bin metrekarelik alana inşa ettiğimiz barınağımızda öncelikle hayvanlarımız barınağa geldiğinde 2 tane temizleme havuzundan geçecekler ve karantina girecekler. Daha sonra ise 4 veteriner ve 10 çalışanımızın kontrolünde ameliyathanede kısırlaştırılacaklar."

"Kısırlaştırıldıktan sonra 7 gün takip edilecekler ve ardından rahat hareket edebilecekleri 5 bin m2'lik alana alınacaklar. Daha sonra yasa gereği aldığımız yere yine kontrollü bir şekilde bırakacağız. Fakat saldırgan olanların bakımına merkezimizde devam edeceğiz. Türkiye bazında düşündüğümüzde böyle bir uygulama yapan başka ilçe yok. Cumhurbaşkanımızın bu konuda hassasiyetini hepimiz biliyoruz. Sokak hayvanları ile ilgili talimatıyla birlikte bizlerde harekete geçtik."





"YAVAŞ'IN 3 YILDIR YAPAMADIĞINI 45 GÜNDE YAPTIK"

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 50 milyarlık bütçeyle 3 yılda yapamadığı barınağı 45 günde 3 Milyon TL'ye yaptık. Yavaş, 50 milyon TL'lik projeyi 3 yıldır hayata geçiremedi. Bu hem Ankaralıya hem de hayvanlara yapılan bir zulüm. Bu sorunun çözülmesi gerekiyordu. Ben mecliste de bu durumu dile getirdim. Aynı zamanda meclis üyesi arkadaşlarımız da defalarca söyledi. Ama hala Mansur Yavaş bu sorunu çözemedi. Biz ilçe belediyesi olarak kısa sürede bunu başardık. Bu bütçeye ve imkâna rağmen Mansur Yavaş, Ankaralıya bu zulmü yapmaya devam ediyor."





"TÜM MOBİLYALARI BELEDİYEMİZİN FEN İŞLERİ YAPTI"

"Tesisimizde kullandığımız tüm mobilyaları fen işlerimizde çalışan arkadaşlarımız yaptı. Mobilyalarda kullandığımız ahşapları seçerken hem sıcak hem soğuk havalarda burada kalacak hayvanlarımızın sağlığınızı gözettik. 500 adet kulübe yaptık ve merkezi yaparken her aşamada kendi imkânlarımızı kullandık. Maliyeti düşürmek adına elimizden geleni yaptık."





"KÖPEKLERİ GETİRİP OTOBANA ATTILAR"

"Belirli alanlara yerleştirdiğimiz güvenlik kamerasında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sokakta yaşayan can dostlarımızı getirip otobana attığını gördük. Bu görüntüler bizi çok üzdü. Hayvanlar karşıdan karşıya geçerken kazalar oldu. Bu kazalar hayvanların ve insanların ölümüne sebep oldu. Hayvan haklarını savunuyoruz diyen Mansur Yavaş, buna nasıl müsaade etti bilmiyorum. Bu yapılan ne ahlaka ne siyasete ne de insanlığa sığar. Buraya getirip bırakıp gitmek bir çözüm değil. Bu hepimizin omuz omuza aşacağı bir sorun. Bu mücadeleyi hep birlikte vermeliyiz. Biz tesisimizle bu sorunun büyük ölçüde önüne geçeceğimize inanıyoruz."





"TÜM OPERASYONLAR GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEK"

"2 bin hayvan kapasiteli merkezde can dostlar için 5'er bin metrekarelik alanlara sahip dört tane serbest dolaşma alanı bulunuyor, açık ve kapalı alanlara sahip merkezde, tüm aşılama, kısırlaştırma ve ameliyat operasyonları da gerçekleştirilebilecek. Merkezimizde günlük minimum 20 hayvanımızı kısırlaştıracağız."



"5 YILDIZLI BARINMA EVİ"

"Gölbaşı Geçici Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezimiz 3 milyon TL'ye mal oldu. Profesyonel olarak yürütülecek sürecimizde, ilçede hayvan popülasyonunu kontrol altında tutmayı amaçlıyoruz. Ayrıca 45 günde yapılan barınak hayvan sahiplerine otel hizmeti de verecek. Buraya her şey dâhil bir barınma evi de diyebiliriz. Tatile giderken vatandaşlarımız hayvanlarını bizlere emanet edebilecek."



YAVAŞ: HAYVAN BARINAĞININ ZOR BİTECEK

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Karataş Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi Projesi'nin inşaat çalışmaları durdurmuştu. Mansur Yavaş, maliyetlerdeki artış nedeniyle sıkıntı yaşandığını iddia ederek, hayvan barınağının zor biteceğini söylemişti.

Mansur Yavaş, ABB Meclisi'ndeki faaliyet görüşmelerinde Karataş Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi Projesi'nin son durumu hakkında şu bilgiyi vermişti:



"İŞ BIRAKMA NOKTASINA GELDİLER"

"Karataş Hayvan Barınağı biraz zor bitecek. Sebebi şu; maliyetlerdeki artışlar nedeniyle müteahhitlerin hepsi şu anda iş bırakma noktasına geldiler. Hükümetin tek taraflı bir tasfiye kararnamesi çıkaracağı söyleniyor. Eğer öyle bir şey çıkarsa müteahhitlerin çoğu maalesef işleri bırakacaklar."



HAYVAN BARINAĞI İHALESİ VE KAMU ZARARI

Mansur Yavaş, Karataş Hayvan Barınağı ihalesini, 16 Eylül 2020 tarihinde, 26.938.000 TL'ye bir firmaya verdi. İhale, firmanın talebi üzerine 21 Nisan 2021 tarihinde feshedilirken, ihale nedeni ise "Mücbir Sebeplerden Dolayı Fesih" olarak açıklandı. Mücbir sebep olarak çok genel bir ifade ile belirttikleri nedenin detaylarını kamuoyu ile paylaşmayan Mansur Yavaş'ın, ihale feshedilirken, özel firmanın haklarını koruduğu iddia edildi.

Mansur Yavaş, ihalenin fesih tarihinden itibaren kısa sürede yeniden açık ihale yapabilecekken 7 Temmuz 2021 tarihinde 21/B ile hayvan barınağı ihalesine çıktı.



Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde ithal ürünler yerine aynı işlevi görecek yerli malzemelerin tercih edilmesi gerektiği belirtildiği halde Mansur Yavaş ihaleyi, 4 ay önceki bedelinden 18.912.000 TL daha fazlasına ve yapımında ithal çelik maddesi kullanacak olan 45.850.000 TL teklif eden bir firmaya vererek hem kamuyu hem de Ankaralıyı zarara uğrattığı ifade edildi..