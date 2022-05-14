Halk otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı! Yaralılar var

4 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisi ile hafif ticari aracın sürücüsü S.A. ile otobüs içerisinde bulunan 3 yolcu yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle mağduriyet yaşayan yolcular için ise belediye tarafından yeni bir otobüs gönderildi.