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Giriş Tarihi: 14.5.2022 16:13

Halk otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı! Yaralılar var

İHA
Halk otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı! Yaralılar var

Kocaeli'de halk otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Başiskele ilçesi Yeşilyurt Mahallesi D-130 Yanyol Yuvacık Sapağı mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, S.A. idaresindeki 41 AL 162 plakalı halk otobüsü ile karşı istikametten gelen İ.T. idaresindeki 41 NT 528 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

4 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisi ile hafif ticari aracın sürücüsü S.A. ile otobüs içerisinde bulunan 3 yolcu yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle mağduriyet yaşayan yolcular için ise belediye tarafından yeni bir otobüs gönderildi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan kaza anı, saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde karşı istikametten gelen iki aracın çarpışma anı ve hemen ardından çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu anlar görüldü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Halk otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı! Yaralılar var
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