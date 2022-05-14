KIZILAY’ın yeni yönetimi belirlendi:  DR. Kerem Kınık 3 yıl daha KIZILAY Başkanı olarak görev yapacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ak Parti Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri, bürokratlar ve birçok sivil tolum kuruluşunun katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilen Kızılay'ın 103. Genel Kurulu tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kongreye gönderdiği mesajda, "Bölgemizde ve ülkemizde tek bir doğal afet yoktur ki orada Kızılay olmasın. Kızılay'ın yürekleri ferahlatan kırmızı hilal-i dalgalanmasın… Çoğu zaman resmî kurumlardan önce ihtiyaç sahiplerine yardım çığlığını ilk siz duyuyor yardımını ilk siz koşuyorsunuz" ifadelerini kullanarak, yeni yönetime başarılar diledi.

Kongreye katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise yaptığı konuşmada, "Kızılay gibi yüksek organizasyonel kabiliyete ve donanıma sahip marka kuruluşlara sahip olmamız güçlü ve iddia sahibi bir devlet olmamızın sonucudur" dedi. Oktay, Afad Başkanlığı yaptığı dönemi hatırlatarak, "Afad Başkanı olarak gittiğim her afette Kızılaycıları gördüm" diye konuştu.

"Küresel vicdanın sesi olmak için varız"

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ise konuşmasında, "Küresel vicdanın sesi olmak için varız. Bugün Sahra Altı Afrika'sında, Çad gölü havzasında, Etiyopya Tigre bölgesinde, dünyanın pek çok coğrafyasında, Bangladeş'te, Somali'de, çok farklı coğrafyalarda yaşanan insani krizler ne yazık ki gereken ilgiyi görmüyor. Küresel vicdanı uyandırmak, küresel dayanışmayı güçlendirmek, insanlığı insanlığın farkında olacak şekilde uyandırmak ve harekete geçirmek durumundayız" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından gerçekleştirilen seçimde, Dr. Kerem Kınık oylamaya katılan delegelerin tamamını oyunu alarak yeniden Genel Başkan seçilirken, Kızılay'ın yeni yönetim ve denetim kurulu üyeleri de belirlendi. Oylamanın ardından Kerem Kınık, delegelere teşekkür ederken, Kızılay'ı daha da ileriye götüreceklerinin altını çizdi.

Gelecek 3 yıl Kızılay'ı yönetecek olan Genel Başkan ile Yönetim ve Denetim Kurulu listesi şöyle oluştu:

Dr. Kerem Kınık- Genel Başkan

Yönetim Kurulu üyeleri:

Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz- Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Oğuz Can- Yönetim Kurulu Üyesi

Yusuf Ramazan Saygılı- Yönetim Kurulu Üyesi

Murat Ellialtı- Yönetim Kurulu Üyesi

Yasir Yılmaz- Yönetim Kurulu Üyesi

Av. Esra Özkoç- Yönetim Kurulu Üyesi

Emre koç- Yönetim Kurulu Üyesi

Şükrü Can- Yönetim Kurulu Üyesi

Yener Tanık- Yönetim Kurulu Üyesi

Zübeyde Çelik- Yönetim Kurulu Üyesi

Denetim Kurulu başkan ve üyeleri

Prof. Dr. İsmet Durmuş -Denetim Kurulu Başkanı

Hüseyin Can- Denetim Kurulu Üyesi

Av. Mustafa Umut Yalçın- Denetim Kurulu Üyesi

Selman Keresteci- Denetim Kurulu Üyesi

Şehmus Yıldırım- Denetim Kurulu Üyesi