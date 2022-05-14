NATO Dışişleri Bakanları Berlin’de bir araya geliyor

NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, Almanya'nın başkenti Berlin'de bugün bir araya geliyor. Almanya Federal Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilecek Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısına NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana başkanlık edecek. Toplantıda güncel konular, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Finlandiya ile İsveç'in NATO'ya üyeliği ele alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in ittifaka üyeliğine "olumlu bakmıyoruz" açıklamasının ardından gözler Türkiye'nin tutumuna çevrilirken, oturumlara Türkiye'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılacak.

Bugün yerel saatle 18.00 sıralarında Almanya Dışişleri Bakanlığına gelmesi beklenen Bakanlar, saat 20.00'de İsveç ve Finlandiya Dışişleri Bakanlarının da katılımıyla gayriresmi çalışma yemeğinde buluşacak.

Yarın saatler 09.00'u gösterdiğinde NATO Genel Sekreter Yardımcısı ve Almanya Dışişleri Bakanı'nın açılış konuşmalarıyla NATO Dışişleri Bakanları Gayri Resmi Toplantısı gerçekleştirilecek.