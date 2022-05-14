Pençe-Kilit’ten acı haber: 1 şehit, 3 yaralı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu'nu bölgesinde teröristlerce araziye yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu, Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler'in (24) şehit olduğunu, 3 askerin yaralandığını açıkladı.Hakkari 41'inci Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Güler'in acı haberi, memleketi Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi Başpınar köyünde oturan annesi Ayfer Güler'e verildi. Şehit Güler'in babası Ahmet Güler'in 22 yıl önce vefat ettiği öğrenildi. Şehidin cenazesi, bugün Kelkit ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.Öte yandan Gaziantep'te PKK tarafından düzenlenen roketatarlı saldırıda şehit düşen 20 yaşındaki Piyade Er Oktay Salar, dün memleketi Balıkesir'de gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı.