Rize-Artvin Havalimanı için gurur günü

3 milyon metrekare alanda inşa edilen havalimanı, 45 metre genişlik ve 3 bin metre uzunluğundaki pistiyle bölgenin havayolu ulaşımı ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayacak. Temeli 3 Nisan 2017'de atılan havalimanı, yıllık 3 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak. Havalimanının sembolü çay bardağı formundan esinlenilerek yapılan 36 metre yüksekliğindeki kontrol kulesi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dün açılış öncesi son hazırlıkları yerinde incelemek için havalimanındaydı. Engelliler Haftası dolayısıyla engelliler için yapılan çalışmalara ilişkin incelemelerini bir grup engelli vatandaşla birlikte yapan Karaismailoğlu "Milletimiz, suyu getirenle testiyi kıranı gayet iyi biliyor" dedi.