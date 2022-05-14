Sistematik eziyet! İstanbul’un ’yürümeyen merdivenleri’ çilesi





ÇİLEDEN ÇIKARAN UYGULAMA

SABAH ekibi olarak İstanbullunun en yoğun olarak kullandığı ve aktarma görevi üstlenen bölgelerinde incelemelerde bulunduk. Bir çok istasyonda erişim kolaylığı sağlayan yürüyen merdivenlerin kapalı olduğunu gördük. Hacıosman-Yenikapı Metro Hattında Hacıosman girişi ile yine aynı hattın Yenikapı Meydan girişinin de karşılıklı olarak kapatılmıştı.