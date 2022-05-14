Son dakika! Aliyev’den Rize’ye ve Türkiye'ye övgü! "Burası cennet gibi"

"HAVALİMANLARI, BARAJLAR, YOLLAR, KÖPRÜLER..."

Türkiye, dünya çapında sadece söz sahibi değil, aynı zamanda ülke içinde de büyük projeler icra etmeye kadirdir. Havalimanları, barajlar, yollar, köprüler, okullar, hastaneler... Bütün bunlar Türkiye'nin gelişmesini, gücünü gösteren işaretlerdir.

"İKİNCİ KARABAĞ SAVAŞI, BUNU BİR DAHA BÜTÜN DÜNYAYA GÖSTERDİ"

Bütün bu işlerin merkezinde insan faktörü vardır. Bugün sizinle beraber olmak benim için büyük bir mutluluk. Bugün bu güzel törene Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın iştiraki, Türkiye-Azerbaycan birliğinin tezahürüdür. Biz her zaman bir yerdeyiz. Hoş günlerde, iyi günlerde, zor günlerde de... İkinci Karabağ Savaşı, bunu bir daha bütün dünyaya gösterdi.