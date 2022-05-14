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Giriş Tarihi: 14.5.2022 17:14 Son Güncelleme: 14.5.2022 17:28

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurdu! İşte yaş çay alım fiyatı...

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurdu! İşte yaş çay alım fiyatı...

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı’nın açılışında yaş çay alım fiyatını duyurdu. Erdoğan, yüzde 73 oranında artış yapıldığını belirtti, rakamı açıkladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında yaş çay taban fiyatını desteklemeler ile birlikte 7 TL olarak açıkladı.

Başkan Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı açılışında yaptığı konuşmada, "Çay üreticilerine bugün burada 2022 yılı yaş çay alım fiyatlarının da müjdesini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bilindiği gibi geçtiğimiz yıl yaş çay alım fiyatı kilogramda 3,87 liraydı. Bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı yüzde 73'ün üzerinde bir artışla 6 lira 70 kuruşa, kilogramda 13 kuruş olan destekleme fiyatını yüzde 130 üzerinde artışla 30 kuruşa çıkartıyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan, "Böylece üreticilerimiz çaylarını geçen yıla göre destekleme ile birlikte ortalaması yüzde 75'e gelen bir artışla kilogramı 7 liradan fabrikaya verebilecek. Yeni çay alış fiyatının bölgemize ve siz değerli hemşehrileri hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurdu! İşte yaş çay alım fiyatı...
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