Son dakika: GÖKTÜRK-1 gözünden Rize-Artvin Havalimanı! Uzaydan böyle görüntülendi

'GÖÇ SORUNU ÇÖZÜMÜ YOLUNDA İHTİYAÇ DUYULAN İMKANLARI SAĞLAMIŞ OLDUK'



"Gurbette sıla özlem ile yaşayan vatandaşlarımızın geri dönmesi için gereken her şeyi hazırladık" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:



"Yaptığımız yatırımlarla artık bölgemizde insanlarımızın hayat standartlarını batıdaki şehitlerimiz seviyesine hatta onların da ötesine geçirdik. Şu anda karşımdaki şu topluluğu, heyecanı görüyorsunuz değil mi? Artık hiç kimsenin eğitim, sağlık hizmeti, geçim derdi için başka yerlere gitmesine gerek kalmadı. Hatta gurbette sıla özlem ile yaşayan vatandaşlarımızın geri dönmesi için gereken her şeyi hazırladık. Böylece bölgemizin asırlık derdi olan göç sorununun çözümü yolunda ihtiyaç duyulan imkanları sağlamış olduk. Bu altyapının üzerinde tarımdan ticarete, eğitimden turizme, her alanda bölgemizin sahip olduğu potansiyeli değerlendirmek artık sizlerin elindedir. Karadeniz insanının çalışkanlığı, kabiliyeti, azmi, yenilikçiliği, bu imkanlarla bir araya geldiğinde burada değil bölgenin tüm Türkiye'nin ufkunu açacak, geleceğini şekillendirecek işler başarılacağına inanıyorum. Ülkemizin dört bir yanında emek, gayret ve becerisiyle hem kendi hayatını kazanan hem yaşadığı yere katkı sağlayan kabına sığamayan Karadenizlilere yakışan bu dur. Baba-ata topraklarını ihya etmek için harekete geçen her kardeşimizin yanında yer almayı sürdüreceğiz."