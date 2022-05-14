Son dakika: GÖKTÜRK-1 gözünden Rize-Artvin Havalimanı! Uzaydan böyle görüntülendi





Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"İnşallah bölgemiz, büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin, 2053 vizyonumuzun, evlatlarımıza miras bırakacağımız aydınlık geleceğin lokomotiflerinden biri haline dönüşecektir. Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma yolculuğu hem 2 asırlık kendi tarihi hem tüm dost ve kardeşleri ile bölgesi için büyük bir başarı hikayesidir. Bu öyle bir başarı hikayesidir ki içinde hem emperyal güçlerin sömürü düzenine karşı verilen mücadeleyi hem de merhum Akif'in 'Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın' mısrasıyla ifade ettiği ruhu barındırır. İşte ben karşımda şimdi sizleri böyle görüyorum. Bunu Karabağ'da, Libya'da ispatladınız. İnanıyorum ki Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde tüm terör örgütlerine karşı ispatladınız. Şehitlerimiz geldi ama biz biliyoruz ki şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda, canı cananı bütün varımı alsın da huda etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. İşte milletimiz, önce istiklalini kazanıp yeni devletini kurarak ardından da her biri ayrı bir azim timsali olan demokrasi ve kalkınma adımlarıyla işte bugünkü seviyesine gelmiştir"



Erdoğan, ülkeyi büyütmek için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Kendi güvenlikleri ve refahları için tüm dünyayı zapturapt altında tutmak için her yola başvuranların ilk hedefinde daima Türkiye yer almıştır. Çünkü Türkiye, zihinlere ve ayaklara vurulan zincirlerinden kurtulup kendi medeniyet ve tarih misyonunu sahiplendiğinde diğer toplumların da onu izleyeceğini biliyorlardı. Bunun için bizi yıllarca tek parti faşizmi ile vesayetin sinsi oyunlarıyla siyasi ve ekonomik istikrarsızlık darbelerle terör örgütleriyle uluslararası kumpaslarla oyaladılar. Rahmetli Menderes'ten Özal'a, bu oyunu bozacak adım atmaya kalkanları idam sehpasıyla itibar suikastlarıyla cezalandırma yoluna gittiler. Kalbi millet ve memleket için çarpan rahmetli Erbakan'ı ve rahmetli Türkeş'i de iftiralarıyla yıldırmaya çalıştılar. Bizde ülkeye ve millete hizmet ederken aynı yollardan geçtik. Milletimiz senaryoyu çözdüğü için girdiğimiz her mücadelede işte bugün olduğu gibi yanımızda yer aldı. Bugün cumhur ittifakı olarak aynı mücadeleyi sürdürüyoruz. Şimdi soruyorum; 2023'e bu ruhla hazır mıyız? Hazırlanıyor muyuz? 'Durmak yok, yola devam' diyor muyuz? Türkiye'nin cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıldönümü olan 2023'e atfettiğimiz hedeflerine ulaşmasını engelleme çabalarını beraberce izliyoruz. Yalanın, iftiranın, çarpıtmanın kol gezdiği bir iklimde ülkemizi geleceğine hazırlıyoruz. Küresel yönetim ve ekonomi sisteminin kökünden sarsıldığı bir dönemde biz yatırımla gördüğünüz gibi istihdamla üretimler, ihracatla ülkemizi büyütmek için gece gündüz çalışıyoruz. Medeniyetimize ve kültürümüze taban tabana zıt bir şekilde yabancı düşmanlığı tohumlarını bünyemize ekmek için her türlü ahlaksızlığı sergileyenlere rağmen bu mücadeleyi başarıya ulaştıracağız. Buna var mıyız?"