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Giriş Tarihi: 14.5.2022 20:38

THY ve Anadolujet'ten Rize-Artvin’e haftada 21 uçuş

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
THY ve Anadolujet’ten Rize-Artvin’e haftada 21 uçuş

Türk Hava Yolları ve Anadolujet Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Rize-Artvin Havalimanı'na İstanbul' ve Ankara'dan haftada 21 uçuş yapacak. THY seferleri İstanbul Havalimanı'ndan saat 12.00'de, Rize-Artvin Havalimanı'ndan ise saat 15.05'te gerçekleştirilecek. AnadoluJet de Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa Havalimanlarından Rize-Artvin Havalimanı'na haftanın 7 günü uçacak. Uçuşlar Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 14.30'da, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan ise 16.35'te yapılacak. Dönüş seferleri ise Rize-Artvin Havalimanı'ndan saat 18.40'ta gerçekleştirilecek.

İstanbul Havalimanı'ndan TK2538 sefer sayısıyla 'Rize-Artvin' isimli uçağıyla yapılan ilk seferde uçuşların başlamasına ilişkin değerlendirmede bulunan THY ı Genel Müdürü Bilal Ekşi THY olarak Türkiye'nin küresel havacılık endüstrisindeki yükselişine bir katkı daha sağladıklarını belirterek "Dünyanın kapılarını Anadolu'ya açma ve havayolunu halkın yolu yapma çalışmalarımızın neticesiyle Rize-Artvin Havalimanı'na kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Rize ve Artvin'in doğal güzellikleriyle dünyanın bu güzelliklere olan ilgisini buluşturmayı hedefleyen uçuşlarımız ile bölgenin ekonomik ve kültürel kalkınmasına ivme kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.
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THY ve Anadolujet'ten Rize-Artvin’e haftada 21 uçuş
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