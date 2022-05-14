THY ve Anadolujet’ten Rize-Artvin’e haftada 21 uçuş

İstanbul Havalimanı'ndan TK2538 sefer sayısıyla 'Rize-Artvin' isimli uçağıyla yapılan ilk seferde uçuşların başlamasına ilişkin değerlendirmede bulunan THY ı Genel Müdürü Bilal Ekşi THY olarak Türkiye'nin küresel havacılık endüstrisindeki yükselişine bir katkı daha sağladıklarını belirterek "Dünyanın kapılarını Anadolu'ya açma ve havayolunu halkın yolu yapma çalışmalarımızın neticesiyle Rize-Artvin Havalimanı'na kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Rize ve Artvin'in doğal güzellikleriyle dünyanın bu güzelliklere olan ilgisini buluşturmayı hedefleyen uçuşlarımız ile bölgenin ekonomik ve kültürel kalkınmasına ivme kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.