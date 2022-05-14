Yer Sakarya! Komşusu ölümle tehdit etti! Yaşlı kadın gözyaşları isyan etti: Ölsem de göndermem...

Olay, Karasu Yalı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, tavukları köpek tarafından saldırıya uğrayan komşu, Meryem Varış ile beslediği köpeğini darp etti. Bölgedeki farklı bir köpeğin komşusunun tavuklarına saldırması neticesinde olayın yaşandığını öne süren anne Meryem ve kızı Zeynep Varış yaşadıkları korku dolu olayı anlattı.

Evlerinin karşısında oturan komşularının tavuğuna farklı bir köpeğin saldırması neticesinde olayın yaşandığını ifade eden Zeynep Varış, "Yaklaşık bir ay önce karşı komşumuzun tavuğunu buradaki köpeklerden biri yemiş. Barınağa yakın bir yerdeyiz. 15-20 tane köpek var burada. Biz de üç tane küçük yavru köpeğe bakıyoruz. Köpeğin tavuğu yediği gün komşumuz, yanında bir erkekle beraber arabayla kapıya kadar geldi. O köpeği aradı bulamadı. Elinde taş vardı, taşı fırlatacaktı bulamadı. Benim baktığım köpek de yanımda duruyordu. Taşı, benim kendi köpeğimin kafasına fırlattı. O an köpek bağırdı, ağladı" dedi.