Bakan Soylu, Katar heyetiyle görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Katar 2022 FİFA Dünya Kupası'nda Alınacak Güvenlik Önlemleri konulu toplantı kapsamında Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığında (GAMER) video konferans yöntemiyle Katar Güvenlik Operasyonları Şefi Tümgeneral Abdülaziz Al-Ansari ve beraberindeki komite üyeleri ile görüştü.

Toplantıda, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanı Cüneyt Ünal, Emniyet Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Daire Başkanı Zafer Ersin, İçişleri Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sezer Işıktaş, Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkan Yardımcısı Volkan Sazak ile Dış İlişkiler Başkanlığı Şube Müdürü Halil İbrahim Özler de yer aldı.

Daha önce 21 Kasım - 18 Aralık 2022'de Katar'da yapılacak FIFA Dünya Kupası'nda, güvenliği sağlamak için Türkiye'den çevik kuvvet personelinin Katar'a gönderileceği açıklanmıştı.