Denize düşen çiftten kötü haber

İzmit İlçesi Marina mevkiinde meydana gelen olayda, bölgede alkol aldıkları ileri sürülen genç çift, bir anda denize düştü. Çiftin bağrışmaları üzerine durumu fark eden vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Denize düşen Mine D. kısa sürede, çevredeki vatandaşların yardımı ile denizden çıkartılırken, Furkan Çiftçi'nin bulunması amacıyla bölgede arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmaları sonucunda, Furkan Çiftçi isimli gencin cansız bedenine ulaşıldı. Çiftçi'nin cenazesi yapılan incelemeler sonrası morga kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.