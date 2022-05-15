Etiler’de gizemli bir tünel bulundu

Beşiktaş Etiler'de ünlü mekanlarından Tamburi Ali Efendi Sokak'ta bulunan lüks restoranın önünde yol çökmesi yaşandı. Bölgeye giden Beşiktaş Belediyesi ekipleri büyük bir sürpriz yaşadı. Çöken bölgede uzun ve sonu tespit edilemeyen bir tünel bulundu. Bölgeye polis ve İSKİ'den ekipler çağrıldı. Büyük paniğe neden olan gizemli tünelle ilgili çok sayıda iddia ortaya atıldı.

KUMARHANE'DEN KAÇIŞ İDDİASI

İlk olarak söz konusu tünelin o bölgede geçmişte kumarhane olarak çalıştırılan bir mekanda olası polis baskınlarından kaçılabilmesi amacıyla yapıldığı belirtiliyor. Bölgede halen İstanbul Valiliği olayın çok yönlü araştırılması ve tünelin ne zaman, nasıl, kimler tarafından, hangi amaçla kazıldığının tespit edilmesi için emniyete talimat verdi. Ekipler şu anda bölgede onlarca metrelik tünelin başlangıç ve sonunu tespit etmeye çalışıyor. Öte yandan tünelin yakın bölgede bulunan özel bir bankayı soymak amacıyla kazılmış olacağı da iddialara arasında.

KAYMAKAMLIK AÇIKLAMA YAPTI

Bu iddiaların ardından Beşiktaş Kaymakamlığı'nda da bir açıklama geldi açıklamada; "İlçemiz Etiler Mahallesi Tanburi Ali Efendi Sokak ve Nispetiye Caddesi kesişimindeki yolun çökmesi ile ilgili yapılan çalışmalarda, yerin altından sokak ve cadde istikametine doğru kaçak kanalizasyon bağlantısı yapılması amacıyla kazı çalışmaları tespit edilmiş, aynı noktada Ağustos 2018 tarihinde de çökme meydana geldiği anlaşılmıştır. Belirtilen alanda tüm ilgili kuruluşlar tarafından gerekli olan tespitler ve iyileştirme çalışmaları başlatılmıştır." İfadeleri kullanıldı.

Öte yandan konuyla ilgili yapılan çalışmalarda tünelin yakın binalarda su baskınlarına yönelik kullanılan tahliye çıkışı olduğu. Eski yıllara ait olduğu için zaman zaman göçmeler meydana geldiği öğrenildi.