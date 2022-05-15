HDP’li milletvekili polis aracına taşla saldırdı

Tunceli'de HDP'li grup ve polis arasında çıkan arbedede 1 polis memuru yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı. HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün de aralarında bulunduğu bir grup, terör suçlarından aranan ve yurt dışında ölen Aysel Doğan için kentte cenaze töreni düzenlemek istedi. Cenazede terör propagandası yapılacağı duyumu üzerine güvenlik güçleri, kent giriş ve çıkışlarında önlem aldı.Aktuluk ve Sütlüce polis uygulama noktalarında durdurulan HDP'li grup ile polisler arasında arbede yaşandı. Bunun üzerine çevik kuvvet ve jandarma ekipleri, gruba tazyikli su ve biber gazıyla müdahalede bulundu. Bu sırada milletvekili Önlü ve kalabalık arasındaki bazı kişiler, içerisinde emniyet personelinin bulunduğu araca taş atarak zarar verdi. Bir polis memurunun kafasına isabet eden taşla yaralandığı olaylarda, 2 kişi gözaltına alındı.