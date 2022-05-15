Haberler Gündem Haberleri MSB duyurdu! 10 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 15.5.2022 15:29 Son Güncelleme: 15.5.2022 15:40

MSB duyurdu! 10 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 10 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit bölgesinde 10 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Pençe Kilit operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 95'e yükseldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi. Pençe-Kilit'te etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 95'e yükseldi."

ARKADAŞINA GÖNDER
MSB duyurdu! 10 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA