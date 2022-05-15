MSB duyurdu! 10 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi. Pençe-Kilit'te etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 95'e yükseldi."
Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 15, 2022
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi.
Pençe-Kilit'te etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 95'e yükseldi.#MSB pic.twitter.com/YApeKVdcaR