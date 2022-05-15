Rakam güzel ürünümüz değer kazandı

Erdoğan'ın
çay alım müjdesi Rizeli çay üreticilerini memnun etti.
Rize Esnaf ve Odalar Birliği Başkanı Güven Aksoy:
6 ile 10 lira arası bir fiyat isteniyordu. Şu anki toplam 7 lira bölgemizde istenen ve beklenen fiyatın da üstünde oldu. Son zamanlarda artan yakıt fiyatları, gübre fiyatlarına karşı üretici korunmuş olacak ve maddi sıkıntılar aşılacak.
Kemal Genç:
Herkes memnun. Açıklanan rakam güzel, çay fiyatı da desteklemesi de güzel. Bu pahalılığın hakından gelen, bu kalabalığın hakkını veren yine Reis oldu.
Neriman Küçük:
Başkan Erdoğan müjde üstüne müjdeler vermeye devam ediyor. Yaş çayımızı yüzde 75 artırarak desteklemeyle 7 lira yaptı. Yeni çay fiyatının açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyorduk. Beklediğimizin üzerinde artış yaptı. Allah ondan razı olsun.
Şükran Yıldız:
Başkan Erdoğan biz çay üreticilerini yine mutlu etti. Bu sezon beklediğimiz fiyatı bizlere açıkladı. Çayımız değer kazandı.