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Giriş Tarihi: 15.5.2022

Rakam güzel ürünümüz değer kazandı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Kubilay KÜÇÜKMUSTAFA Kubilay KÜÇÜKMUSTAFA
DİLAN KAYA DİLAN KAYA
Rakam güzel ürünümüz değer kazandı
Erdoğan'ın çay alım müjdesi Rizeli çay üreticilerini memnun etti.
Rize Esnaf ve Odalar Birliği Başkanı Güven Aksoy: 6 ile 10 lira arası bir fiyat isteniyordu. Şu anki toplam 7 lira bölgemizde istenen ve beklenen fiyatın da üstünde oldu. Son zamanlarda artan yakıt fiyatları, gübre fiyatlarına karşı üretici korunmuş olacak ve maddi sıkıntılar aşılacak.
Kemal Genç: Herkes memnun. Açıklanan rakam güzel, çay fiyatı da desteklemesi de güzel. Bu pahalılığın hakından gelen, bu kalabalığın hakkını veren yine Reis oldu.
Neriman Küçük: Başkan Erdoğan müjde üstüne müjdeler vermeye devam ediyor. Yaş çayımızı yüzde 75 artırarak desteklemeyle 7 lira yaptı. Yeni çay fiyatının açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyorduk. Beklediğimizin üzerinde artış yaptı. Allah ondan razı olsun.
Şükran Yıldız: Başkan Erdoğan biz çay üreticilerini yine mutlu etti. Bu sezon beklediğimiz fiyatı bizlere açıkladı. Çayımız değer kazandı.
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Rakam güzel ürünümüz değer kazandı
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