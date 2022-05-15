Rakam güzel ürünümüz değer kazandı

Erdoğan'ınçay alım müjdesi Rizeli çay üreticilerini memnun etti.6 ile 10 lira arası bir fiyat isteniyordu. Şu anki toplam 7 lira bölgemizde istenen ve beklenen fiyatın da üstünde oldu. Son zamanlarda artan yakıt fiyatları, gübre fiyatlarına karşı üretici korunmuş olacak ve maddi sıkıntılar aşılacak.Herkes memnun. Açıklanan rakam güzel, çay fiyatı da desteklemesi de güzel. Bu pahalılığın hakından gelen, bu kalabalığın hakkını veren yine Reis oldu.Başkan Erdoğan müjde üstüne müjdeler vermeye devam ediyor. Yaş çayımızı yüzde 75 artırarak desteklemeyle 7 lira yaptı. Yeni çay fiyatının açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyorduk. Beklediğimizin üzerinde artış yaptı. Allah ondan razı olsun.Başkan Erdoğan biz çay üreticilerini yine mutlu etti. Bu sezon beklediğimiz fiyatı bizlere açıkladı. Çayımız değer kazandı.