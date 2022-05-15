Ressam hemşire

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire Canel Işık, 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası dolayısıyla şükranlarımızı sunduğumuz sağlık kahramanlarından biri. 25 yıllık hemşire Işık (44) koronavirüs salgını sürecinde özveriyle canlar kurtarmak için çalışırken iş dışındaki kısıtlı zamanında 'Nasıl deşarj olabilirim' diye kendisine sordu. Resim çizmeye başlayan Işık, güzel sanatlara olan yeteneğini keşfetti. Heykel de yapan Işık 2 yılda şimdiden 5 karma sergi, 3 fuara katıldı. Işık sanat yolculuğunu şimdi yurtdışına taşıyor.Yakında Yunanistan'ın başkenti Atina'da eserleri sergilenecek Canel hemşire pandemi konulu bir eserini görev yaptığı hastanenin başhekimi Prof. Dr. Özgür Yiğit'e hediye etti. SABAH'la duygularını paylaşan Canel hemşire "Sağlıkçı olarak pandemide çok kayıplar verdik. Ben 2 yıldır koronavirüs kâbusunun etkisinden resim ve heykel yaparak kurtuldum. Meğer içimde bir ressam yatıyormuş. Güzel Sanatlar Akademisi'ne girmek istiyorum. Bu tutkumu akademi düzeyine getireceğim" dedi.