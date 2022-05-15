Türkiye’ye çok yakıştı

Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından deniz dolgusuna yapılan Türkiye'deki 2., dünyadaki 5'inci havalimanı olma özelliğine sahip Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışı dün görkemli bir törenle gerçekleştirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici havalimanın açılış kurdelesini birlikte kestiler. Başkan Erdoğan coşkulu kalabalığa hitap etti:Bu havalimanı sıradan bir yatırım değildir. Rize-Artvin Havalimanı 3 bin metrelik pisti, yıllık 3 milyon kapasiteli terminali ile gurur verici bir eser oldu. Ne dağlar, ne denizler bizim hizmet aşkımızın önünde duramaz. Bu havalimanı insanımıza vakitten yakıta, emisyon gazı azaltımına kadar pek çok alanda katkı sağlayacak. Rize- Artvin artık bir uçak mesafesinde. Artık Rize'de, Artvin'de türküler ayrılık üzerine değil kardeşlik üzerine söylenecek. Rize'nin turizm potansiyelini öne çıkarmak için önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bölgemizi Karadeniz'in lojistik kavşak noktası getirecek İyidere Lojistik Limanı'nı da yapıyoruz. Çoruh Nehri üzerine barajları gerdanlıklar gibi taktık. Yatırımlar bölgemizdeki yaşam seviyesini Batı'daki seviyeye getirdi. Hatta onların da önlerine geçirdik. Kabına sığamayan Karadenizlilere yakışan da budur.320 yolculu THY uçağı İstanbul'dan Rize-Artvin Havalimanı'na ilk seferini gerçekleştirdi. "Rize-Artvin" adlı yolcu uçağı, 10.35'te Rize- Artvin Havalimanı'na iniş yaptı. Uçağın pilotunun Rize-Pazarlı Mustafa İnanç Ersoy olduğu öğrenildi. İlk yolcular hatıra fotoğrafları çektirip mutluluklarını dile getirirken, böyle bir eseri memleketlerine kazandıran Erdoğan'a teşekkür etti. Uçaktaki yolcular, çiçeklerle karşılandı. İnişte pilotlarla birlikte kokpitte olan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi "Uçuş sırasında yolcular arasında mutluluktan ağlayanlar bile vardı" dedi.Açılışakatılan vatandaşlar, SABAH'a duygularını anlattı: Önceden havalimanı için Rize'den Trabzon'a gidiyorduk. Otobüs parası, uçak ücreti kadardı. Artık uçakla Rize'ye inip evimize 5 dakikada gideceğiz. Devletimizden Allah razı olsun.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, törende yaptığı konuşmada "Şuşa Beyannamesi ile ilişkilerimiz müttefiklik seviyesine çıktı. Hem dostuz hem kardeşiz hem de artık resmen müttefikiz. Bu siyaset, atalarımızdan kalan miras.Türkiye günden güne gelişiyor. Türkiye, bugün dünya çapında bir güç merkezi ve söz sahibi. Ülke içinde büyük projeler icra etmeye kadir. İkinci Karabağ Savaşı'nın son gününe kadar Türk halkı yanımızda oldu. Bu savaş ortak tarihimiz oldu. Rize'ye ilk kez geldim. Cennet gibi bir yer. Rize, Türk dünyasına büyük lider ve kardeşim Erdoğan'ı bahşetmiştir, size minnettarız. Türk dünyası sizinle gurur duyuyor" dedi.Bizi yıllarca tek parti faşizmiyle, siyasi ve ekonomik istikrarsızlıkla, darbelerle, terör örgütleriyle oyaladılar. Menderes'ten Özal'a idam sehpasıyla ve itibar suikastıyla engellediler. Milletimiz senaryoyu çözdüğü için bugün olduğu gibi hep yanımızda yer aldı.Bugün Cumhur İttifakı olarak 2023'e doğru aynı mücadeleyi sürdürüyoruz. Yeminli Türkiye düşmanlarının ihanetlerine rağmen bu bayrağı daha yukarılara dikmek için çalışacağız.Çay üreticilerine bugün burada 2022 yılı yaş çay alım fiyatlarının da müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bilindiği gibi geçtiğimiz yıl yaş çay alım fiyatı kilogramda 3.87 liraydı. Bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı yüzde 73'ün üzerinde bir artışla 6 lira 70 kuruşa, kilogramda 13 kuruş olan destekleme fiyatını yüzde 130 üzerinde artışla 30 kuruşa çıkartıyoruz.Böylece üreticilerimiz çaylarını geçen yıla göre destekleme ile birlikte ortalaması yüzde 75'e gelen bir artışla kilogramı 7 liradan fabrikaya verebilecek. Yeni çay alım fiyatının bölgemize ve siz değerli hemşerileri hayırlı olmasını diliyorum.Başkan Erdoğan, çiftçilerin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı. Çiftçilere 20 yılda 464 milyar lira destekte bulunduklarını kaydeden Erdoğan, 2022'de de 29 milyar lira destek sağlanacağının müjdesini verdi.RİZE'YE34, Hopa'ya 54, Artvin'e 125 km uzaklıkta Pazar ilçesinde yapılan Rize-Artvin Havalimanı yılda 3 milyon yolcuya hizmet verebilecek. Toplam alanı 3 milyon metrekare olan havalimanının 47 bin metrekare kapalı alanı, 3 bin metre uzunluğunda 45 metre genişliğinde pisti ve yüksekliği 36 metre olan çay bardağı şeklinde bir kontrol kulesi bulunuyor. Türk Hava Yolları'da (THY) açılışla birlikte Rize-Artvin uçuşlarına başladı. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı havalimanının Göktürk-1 uydusundan gelen görüntülerini paylaştı.