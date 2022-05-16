CHP’nin üç milyon yolcu garantisi yalanına tepki: Anlaşılan verdikleri ’yalan söyleme garantisini’ sağlıyorlar!

Rize-Artvin Havalimanı geçtiğimiz günlerde açıldı. Dünyanın 5. deniz üzerindeki havalimanına Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev uçakla ilk inişi yapan isimler oldu. Yıllık 3 milyon yolcu kapasitesine sahip ve 3 milyon metrekare alana yapılan dev eserin açılışı sonrasında sosyal medyadan CHP'li kimi isimler yalan bilgi yayarak algı operasyonuna girişti.

CHP'LİLERİ BAKAN YALANLAMIŞTI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Rize Artvin Havalimanı'nın üç milyon yolcu garantili olduğunu iddia etti. Bu algı operasyonunun sosyal medyada gündem olmasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu iddialara sosyal medyadan yanıt verdi. Bakan Karaismailoğlu, "Rize Artvin Havalimanı'nda yolcu garantisi yoktur. İleri mühendislik teknolojileri kullanılarak Türk mühendis ve çalışanları tarafından inşa edilen dünyadaki sayılı yapılardan biridir. Sizleri yalanlarınızla başbaşa bırakıyoruz. Sizin veliniz kim?" ifadelerini kullandı.

"ANLAŞILAN VERDİKLERİ 'YALAN SÖYLEME GARANTİSİNİ' SAĞLIYORLAR!"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de CHP'li isimlerin 3 milyon yolcu garantisi olduğu yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi. Kabaktepe sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada " 'Gerek yok' dedikleri İstanbul Havalimanı'nın popülerliği ortada. Taksimde 'AVM yapılacak' dediler, AKM yapıldı. Şimdi de Rize-Artvin Havalimanı'nın 3 milyon yolcu kapasitesine, 'yolcu garantisi verildi' diyorlar. Anlaşılan verdikleri 'yalan söyleme garantisini' sağlıyorlar!" dedi.