Fünyenin ucunda bir hayat

Bomba imha uzmanları, "İlk hatan son hatan olur" prensibiyle çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı bünyesinde Türkiye'nin 81 ili, 17 ilçesinde görevli bomba imha uzmanlarının yetiştirildiği Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü kapılarını SABAH'a açarak bilinmeyenleri anlattı. Bomba imha uzmanları, her gün şüpheli paket veya bomba imha görevi çıkabilme ihtimaliyle karşı sürekli tetikte beklerken birçok kişinin göze alamayacağı risklerle zorlu görevlerini icra ediyor.Peki Bomba İmha Uzmanı nasıl olunuyor? Uzmanlar, özellikle ailelerinin rızası alınarak eğitime kabul ediliyor. 3 aylık temel eğitimi, eğitim ve tatbikatlar takip ediyor. Hepsinde başarılı olanlara "bomba imha uzmanı" unvanı veriliyor. Patlayıcı düzeneklerine, yaklaşık 49 kilo ağırlığındaki özel kıyafetlerle canları pahasına müdahale eden bomba uzmanları, şüpheli pakete yaklaşıp ölümle yaşam arasındaki ince çizgide çalışıyor. Vücut ağırlığının neredeyse yarısı kadar olan koruyucu kıyafetleri giyip bir fanusun içinden paketi inceliyorlar. O an akıllarına gelen ilk şey ise aileleri oluyor. Paketin açılış sesini duyduklarında, hayatta olduklarını anlıyorlar. Ama biliyorlar ki ilk hata son hataları olacak.Harekât kabiliyeti kısıtlandığı, kafaya geçirilen kask içinde bir noktaya kadar görebildiği ve içinde uzun süre kalmanın zor olduğu özel kıyafeti, SABAH muhabiri deneyimledi. Bomba imha kıyafetini 2 kişinin yardımıyla giyebilen muhabir, kıyafet içinde kendini güvende hissetse de yürümekte ve hava almakta zorlandı. Ancak 10 dakika dayanabilen SABAH muhabiri, kıyafeti çıkarmadan üst üste 3 göreve giden bomba uzmanı duyunca şaşkınlığını gizleyemedi. Patlayıcıların imhasında da görev alan bomba imha uzmanları, operasyonlarda aktif rol alıyor. Patlamalara karşı gerekli tedbirleri alan uzmanlar, patlayıcıları imha edip meslektaşlarının adeta önünü açarak operasyonun başarıyla bitirilmesinde aktif rol oynuyorlar.DÜNYANIN en iyisi olarak gösterilen Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü, TSK'nın başarılı sınır ötesi operasyonu ile Suriye'de bulunan DEAŞ ve YPG'den temizlediği Afrin, Azez ve Tel Abyad'da 32 bin 373 yerel güce eğitim verdi. Bu eğitim sayesinde yerel güçler binlerce bombanın patlamasını engellemiş oldu.