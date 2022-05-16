İBB meclisinde tepki çeken çizimler ve Karadeniz gezisi tartışıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mayıs ayı 1'inci oturumu Saraçhane'de gerçekleşti.



Meclis 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplanan meclis soru önergesi veren AK Parti İBB Meclis Üyesi Kübranur Uslu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Trabzon-Rize-Artvin gezisini meclis gündemine taşıdı.



Uslu, "Amacınızın İstanbul'a hizmet etmek olmadığını, İstanbul'un kamu kaynaklarını, bütçesini, adeta bir reklam ajansı gibi, aparat olarak kullandığınızı kendi siyasi kariyer planlamanız için defalarca söylemiştik. Bu gezi bu iddiamızın adeta bir ispatı oldu. Makam sevdası ve başka makamlara konma hesabıyla İstanbul'un kaderiyle baş başa bırakıldığına makamın hakkını vermek yerine bu şehirdekilerin hakkını başka yerlere harcadığınıza şahit olduk. Bu şehrin sahipsiz bırakıldığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Uslu, "İBB Başkanı sıfatıyla Karadeniz'de miting yapmanızın amacı nedir? Bu gezinin resmi bir amacı var mıdır? Karadeniz'de düzenlediğiniz mitingler için aklımızla dalga geçer gibi bir gerekçe gösterseniz de bunun siyasi bir organizasyon olduğu çok açık. Gezi ile ilgili harcamalar kim tarafından nasıl finanse edildi, İBB bütçesi bunlar için kullanıldı mı, Kullanıldıysa ne kadar kullanıldı" sorularını sordu?

'KİM HANGİ SEBEPLE YAPILMASINA SEBEP VERMİŞTİR'



İBB Kültür Sanat Komisyon Başkanı Ahmet Rasim Yücel ise Müze Gazhane'deki cinsel içerikli çizime ilişkin soru önergesi verdi. Yücel, "Dikey Bahçeleri kaldırarak yerlerine sanat eseri diye resmettikleriniz, Kadıköy Gazhane duvarlara ucube ötesi çizdirdikleriniz bardağı taşıran son damla olmuştur. Kamusal alanda anlam verilemeyen çizimlerde canavardan cinsel organların yapılmış olması İstanbul halkı tarafından yoğun tepkiyle karşılanmış ve kaldırılmasına neden olmuştur. Bu nasıl zihniyettir anlamakta zorluk çekiyoruz. Ayrıca yaptırmış olduğunuz birçoğu plastikten 34 adet Şahmeran heykelleri üstelik tanıtım programları yapıp 7 milyon gibi astronomik ücretler ödemeniz İstanbul halkı tarafından yadırganmış ve tepkiyle karşılanmıştır" dedi. Yücel soru önergesinde ise şunları sordu: Çizdirdiğiniz sözüm ona sanat eserinin adı nedir? Kim hangi sebeple yapılmasına sebep vermiştir. Sözüm ona sanat eserlerini kime yaptırdınız? Tüm bunlar için İBB kasasından ne kadar para ödenmiştir? Bir kamu kurumunun toplumun ahlakını bozacak böyle bir çalışmayı yapmasının altındaki anlayışın sebebi nedir?"





'4 GÜN BOYUNCA SERGİLENECEK'



CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise Şahmeran heykeline 7 milyon TL ödendiği iddialarını yalandı. Şahmeran heykellerinin 2 ay boyunca sergileneceğini belirten Balyalı, Müze Gazhane'deki çizim hakkında ise "Gördüğümüz bir takım karikatürlere baktığımda ben karikatür görüyorum. Bunlar büyükşehir belediyesinin özel olarak çizdirdiği karikatürler değil. Büyükşehir Belediyesi Cartoon İstanbul Mizah Kültür Resim ve Roman festivali düzenliyor. 19 Mayıs'ta açılacak ve 4 gün sürecek. Ülkemizin tanınmış karikatüristleri bu eserlerin sahibi" diye konuştu.