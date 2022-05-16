Onur Uygun 4 maddede İmamoğlu’nu özetledi! İşte İmamoğlu’nun skandallar listesi!

Onur Uygun sosyal medya hesabından da paylaştığı konuşmasına, "Aldığı emaneti 3 yılda başarısızlığa sürükleyen bir Belediye Başkanını 4 materyal ile sizlere anlatmaya çalıştım" notunu düştü.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu 4 materyalle anlattı | Video