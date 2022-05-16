Pusu kurup yanlış kişiyi öldürdüler! İstanbul’un göbeğindeki Kanlı infazda FETÖ izi

FETÖ'DEN İHRAÇ POLİS MALLARA EL KOYDURDU

Emniyette ifadesi alınan mağdur Mecnun Avuoğlu, saldırının temel sebebinin 2016 öncesine dayandığını söyleyerek şu şekilde konuştu, "Ben Çin'de yaşıyorum. Oradan Türkiye'ye mal gönderiyorum. Benim oradan gönderdiğim mallara daha önce FETÖ'den ihraç olan ve hakkında dava açılan Muzaffer İpek'in operasyonuyla el konuldu. Gümrükten geçiyor mal. Her şeyi ödenmiş. Resmi herşey. Faturası ödenmiş. Bu adamlar el koyuyordu. Malların geri iadesi için bizden rüşvet istiyordu. Kaçakçılık şubede çalışan Yüksel Hınıslı vardı. Muzaffer İpek ve Mehmet İpek'le hareket ediyor. O adam mala el koyuyor, ondan sonrada bizden para istiyordu. Biz de o parayı mecbur kabul ediyoruz. İşlerimiz aksamasın diye parayı veriyoruz"