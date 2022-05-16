Son dakika bilgisine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ankara ilinde oluşturulmuş FETÖ/PDY'nin kurum sınavlarına hazırlık çalışma evlerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 11 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 6 ilde, gözaltı kararı verildi.
Son dakika haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ankara ilinde oluşturulmuş kurum sınavlarına hazırlık çalışma evlerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 11 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 6 ilde, gözaltı kararı verildi.
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Son dakika: Ankara merkezli 6 ilde 'Çalışma evleri' operasyonu