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Giriş Tarihi: 16.5.2022 08:48 Son Güncelleme: 16.5.2022 09:00

Son dakika: Ankara merkezli 6 ilde 'Çalışma evleri' operasyonu

AA
Son dakika: Ankara merkezli 6 ilde ’Çalışma evleri’ operasyonu

Son dakika bilgisine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ankara ilinde oluşturulmuş FETÖ/PDY'nin kurum sınavlarına hazırlık çalışma evlerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 11 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 6 ilde, gözaltı kararı verildi.

Son dakika haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ankara ilinde oluşturulmuş kurum sınavlarına hazırlık çalışma evlerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 11 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 6 ilde, gözaltı kararı verildi.
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Son dakika: Ankara merkezli 6 ilde 'Çalışma evleri' operasyonu
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