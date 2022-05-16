SON DAKİKA: Bakan Nebati konut sektörü ile buluştu! İlk mesaj: Vatandaşlarımızı rahatlatacak adımları görüştük

TOPLANTI SONRASI KONUT FİYATLARI İLE İLGİLİ İLK MESAJ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birlikten Berekete temasıyla konut sektöründe faaliyet gösteren iş insanlarımız ile bir araya geldik. Hepimizin ortak meselesi olan enflasyonla mücadelede vatandaşlarımızı rahatlatacak adımların atılması hususunda kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

TEMİZLİK SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİ İLE DE BULUŞACAK

Bakan Nebati daha sonra temizlik sektörü temsilcileriyle de bir araya gelecek. Nebati geçen hafta da, gıda sektörü temsilcileri ile bir araya gelmişti.