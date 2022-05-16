Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Bakan Nebati konut sektörü ile buluştu! İlk mesaj: Vatandaşlarımızı rahatlatacak adımları görüştük
Giriş Tarihi: 16.5.2022 15:45 Son Güncelleme: 16.5.2022 16:01

SON DAKİKA: Bakan Nebati konut sektörü ile buluştu! İlk mesaj: Vatandaşlarımızı rahatlatacak adımları görüştük

SON DAKİKA: Bakan Nebati konut sektörü ile buluştu! İlk mesaj: Vatandaşlarımızı rahatlatacak adımları görüştük

Son dakika haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Birlikten Berekete' enflasyon paketi kapsamında konut sektörü temsilcileri ile bir araya geldi. Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hepimizin ortak meselesi olan enflasyonla mücadelede vatandaşlarımızı rahatlatacak adımların atılması hususunda kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konut sektörünün temsilcileri ile bir araya geldi. Konut kampanyasının ele alındığı toplantıda, fahiş fiyat artışları da gündeme geldi. Bakan Nebati toplantıdan ilk mesajı paylaştı.

BAKAN NEBATİ KONUT SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİ İLE BULUŞTU

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonla Mücadele Birlikten Berekete" Programı kapsamında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde konut sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

TOPLANTI SONRASI KONUT FİYATLARI İLE İLGİLİ İLK MESAJ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birlikten Berekete temasıyla konut sektöründe faaliyet gösteren iş insanlarımız ile bir araya geldik. Hepimizin ortak meselesi olan enflasyonla mücadelede vatandaşlarımızı rahatlatacak adımların atılması hususunda kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

TEMİZLİK SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİ İLE DE BULUŞACAK

Bakan Nebati daha sonra temizlik sektörü temsilcileriyle de bir araya gelecek. Nebati geçen hafta da, gıda sektörü temsilcileri ile bir araya gelmişti.

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SON DAKİKA: Bakan Nebati konut sektörü ile buluştu! İlk mesaj: Vatandaşlarımızı rahatlatacak adımları görüştük
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