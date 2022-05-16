Son şovunda da karşılık bulamadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetini devirebilmek için terör yandaşları ile yan yana yürüyen, seçimlerde terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den medet uman CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ümidini siyasi şovlara bağladı. TÜİK, TCMB, Milli Eğitim Bakanlığı ile Et ve Süt Kurumu'nun ardından Kılıçdaroğlu, Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye (SADAT) önüne giderek ülkede seçim güvenliği yokmuş havası estirmeye çalıştı. Kılıçdaroğlu'nun "CHP bu ülkede demokratik yollarla seçimin yapılması için her türlü çabayı gösterecektir. SADAT gibi kuruluşlar, kim olursa olsun, seçimi gölgeleyecek, seçimin güvenliği sarsacak herhangi bir şey olursa sorumlusu burasıdır ve Saray'dır" sözleri ciddiye alınmadı. Sosyal medyada da Kılıçdaroğlu'nun sözde ziyareti ciddiye alınmadı. ANKARA