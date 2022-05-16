TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'a geldi

Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (EİTPA) 3. Genel Konferansı'na katılmak üzere Bakü'ye gelen Şentop'u, Haydar Aliyev Havalimanı'nda Azerbaycan Milli Meclisi Başkan Vekili Ali Hüseyinli, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşat Memmedov karşıladı.

Şentop'a Azerbaycan ziyaretinde AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun ve CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu eşlik etti.

Üç günlük Azerbaycan ziyareti kapsamında Şentop, EİTPA 3. Genel Konferansı'na katılmanın yanı sıra Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüşecek ve Bakü'deki şehitlikleri ve Şuşa şehrini ziyaret edecek.