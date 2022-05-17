Edinilen bilgiye göre, Hatuniye Mahallesi'ndeki Harşena Dağı'nda bulunan Kral Kaya Mezarları'nın altındaki tarihi Kızlar Sarayı'nın içinde bulunan kafede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.





Çıkan yangın, bazı tarihi Yalıboyu evlerinin çatısına da sıçradı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine durum Amasya Belediyesi İtfaiye Ekipleri müdahale etti. Tüm itfaiye ekiplerinin seferber edildiği söndürme çalışmalarını takip eden Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "Şu anda soğutma çalışmaları yapıyoruz. Aynı zamanda merdiven vasıtasıyla da yukarıyla arkadaşlarımız yangın söndürücüleri çıkardılar. Müdahale ediliyor. İnşallah daha büyük bir olumsuzlukla karşılaşmayacağız. Arkadaşlarımız elinden gelen bütün çabayı sarf ediyor" diye konuştu.

Amasya'da tarihi Kızlar Sarayı'nda yangın | Video





Amasya'da tarihi Kızlar Sarayı içindeki kafede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.



