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Giriş Tarihi: 17.5.2022 10:12

Ankara merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 8 şüpheliden 6'sı yakalandı

AA
Ankara merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 8 şüpheliden 6’sı yakalandı

Ankara merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) jandarma mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 8 şüpheliden 6'sı yakalandı. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, TEM ekipleri, FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasında faaliyet gösteren, haklarında etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyan ve teşhiste bulunduğu ve örgütün mahrem alanda kullandığı haberleşme yöntemlerinden olan büfelerden periyodik/ardışık aranma kayıtları tespit edilen 8 şüphelinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

5 İLDE OPERASYON

Ekipler, haklarında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilen ve 2 ihraç astsubay ile 6 eski askeri öğrencinin yakalanması için Ankara merkezli 5 ilde operasyon düzenledi.

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda, şüphelilerden 6'sı gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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Ankara merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 8 şüpheliden 6'sı yakalandı
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