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Giriş Tarihi: 17.5.2022 09:35 Son Güncelleme: 17.5.2022 09:45

Ankara'da zincir markette çay stokçuluğu! O anlar kamerada

Ankara’da zincir markette çay stokçuluğu! O anlar kamerada

"Çay fiyatlarında artış olacak" haberinin ardından stokçular harekete geçti! Ankara'nın Sincan ilçesinde bir zincir markette kaydedilen ve sosyal medyada büyük tepki toplayan görüntülerde; market rafındaki çayların toplanarak stok yapıldığı görülüyor. Görüntüler üzerine harekete geçen Sincan Belediyesi zabıta ekipleri, süper markette inceleme yaptı. Ekipler markete ceza kesti. İşte o anlar...

"Çay fiyatlarına zam yapılacak" haberlerinin ardından her zamanki gibi fırsatçılar yine sahneye çıktı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde hizmet veren bir zincir markette, zam haberlerinin ardından market rafındaki çayların toplanarak stok yapıldığı görüldü.

O anlara ait görüntüler, markette bulunan bir vatandaş tarafından kayda alınıp sosyal medyada paylaşıldı.

"ZAM GELİYOR, O YÜZDEN ÇAYLARI TOPLUYOR"

Görüntülerde, "Zam mı gelecek?" sorusuna "Zammı gelecek? Evet yüzde 40'lık zam geliyor o yüzden topluyor" şeklinde yanıt verildiği görülüyor.

EKİPLER MARKETE CEZA KESTİ

Sosyal medyaya düşen görüntüler büyük tepki topladı. Görüntüler üzerine harekete geçen Sincan Belediyesi zabıta ekipleri, süper markette inceleme yaptı. Ekipler markete ceza kesti.

Ankara'da zincir markette çay stokçuluğu! O anlar kamerada | Video

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Ankara'da zincir markette çay stokçuluğu! O anlar kamerada
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