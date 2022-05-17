Ankara’da zincir markette çay stokçuluğu! O anlar kamerada

"Çay fiyatlarına zam yapılacak" haberlerinin ardından her zamanki gibi fırsatçılar yine sahneye çıktı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde hizmet veren bir zincir markette, zam haberlerinin ardından market rafındaki çayların toplanarak stok yapıldığı görüldü.