"Çay fiyatlarına zam yapılacak" haberlerinin ardından her zamanki gibi fırsatçılar yine sahneye çıktı.
Ankara'nın Sincan ilçesinde hizmet veren bir zincir markette, zam haberlerinin ardından market rafındaki çayların toplanarak stok yapıldığı görüldü.
O anlara ait görüntüler, markette bulunan bir vatandaş tarafından kayda alınıp sosyal medyada paylaşıldı.
EKİPLER MARKETE CEZA KESTİ
Sosyal medyaya düşen görüntüler büyük tepki topladı. Görüntüler üzerine harekete geçen Sincan Belediyesi zabıta ekipleri, süper markette inceleme yaptı. Ekipler markete ceza kesti.
Ankara'da zincir markette çay stokçuluğu! O anlar kamerada | Video