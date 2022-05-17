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Giriş Tarihi: 17.5.2022 10:18

Balıkesir merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 29 gözaltı

AA
Balıkesir merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 29 gözaltı

Balıkesir merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ ile irtibatlı oldukları değerlendirilen, aralarında 7 öğretmen, 2 doktor, 2 hemşire, bir astsubay ve bir mühendisin olduğu 31 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balıkesir'in yanı sıra Adana, Adıyaman, Ankara, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Muğla, Muş, Sakarya, Samsun, Siirt ve Van'da şüphelilerin yakalanması amacıyla operasyon başlattı.

29 GÖZALTI

Operasyonda, 29 zanlı gözaltına alındı.

İki şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Balıkesir merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 29 gözaltı
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