Canlı bomba yakalandı

Şanlıurfa'da canlı bomba eylemi yapmak üzere olduğu tespit edilen DEAŞ'lı terörist Beşşar El Mızhen yakalandı. Mızhen'in ele geçirilmesiyle birlikte terör örgütünün bu yıl planladığı 10'uncu canlı bomba eylemi engellenmiş oldu. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyası kapsamında el konulan bir flash belleğin içeriğinde yapılan incelemede; DEAŞ terör örgütüne ait çok sayıda örgütsel doküman tespit edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışma neticesinde örgütsel dokümanların çözülmesiyle operasyon başlatıldı. Şanlıurfa TEM Şube Müdürlüğü'nce Ebi Enes El Kanta kod adlı Beşşar El Mızhen isimli terörist yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyallere el konuldu. Teröristin, DEAŞ terör örgütüne sözde biat ettiği ve örgütün sözde Şam Vilayeti üst düzey yöneticileriyle irtibat kurarak istişhad (canlı bomba) eylemi yapmak istediği, önümüzdeki süreçte örgüt adına Türkiye'de canlı bomba, yalnız kurt faaliyetlerinde bulunacağı belirlendi. Yakalanan teröristle birlikte bu yıl DEAŞ'ın yapmayı planladığı 10'uncu canlı bomba eylemi engellenmiş oldu.