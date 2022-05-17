Emine Erdoğan’dan Yeşilay paylaşımı! Madde bağımlılığına karşı uyardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Sempozyumu"na katıldı.Emine Erdoğan, programın ardından Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabından üzerinden açıklamalarda bulundu.Emine Erdoğan, şunları yazdı: "İnsan onurunu gözeterek takdire şayan işler başaran Yeşilay'ın YEDAM Sempozyumu'na katılmaktan mutluluk duydum. Yeşilay Danışmanlık Merkezleri, her geçen gün çeşitlenen ve şekil değiştiren bağımlılıkla mücadelede uzatılan yardım eli.""Merkezlerde bağımlı bireylere alanında uzmanlar tarafından hem sosyal hem psikolojik her türlü destek veriliyor. Bağımlılıkların özellikle de gençlerimizin iç dünyasındaki renkleri soldurmamasını diliyorum. Sempozyumda emeği geçen herkese tebrik ve teşekkürlerimi sunuyorum."