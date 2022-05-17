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Giriş Tarihi: 17.5.2022

Hakkâri dağlarında huzur yürüyüşü

AHMET KAVAK AHMET KAVAK
Hakkâri dağlarında huzur yürüyüşü
Hakkarı'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, Hakkâri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Gençlik Haftası Kutlama Etkinlikleri" çerçevesinde bir dönem güvenlik nedeniyle gidilemeyen sınırın sıfır noktasında yer alan dağlarda yürüyüş yapıldı. Helel Vadisi'ne düzenlenen Doğa Yürüyüşü, Hakkâri Vali Vekili Mustafa Emre Kılıç, Şemdinli Kaymakamı Muhammed Tugay, Derecik İlçe Kaymakamı Ahmet Özdemir ile yaklaşık 500 kişinin katılımıyla 2 saatlik bir yürüyüş gerçekleştirildi. Yoğun ilginin gösterildiği yürüyüş sonrası katılımcılara yöresel yemekler ikram edildi.
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Hakkâri dağlarında huzur yürüyüşü
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