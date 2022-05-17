İZSU’dan pis koku açıklaması

2019 yerel seçimlerinde meydanlarda İzmir'deki pis koku problemini gidereceğim diyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer aradan geçen 3 yılı aşkın sürede kentin kronikleşmiş sorunlarının çözümüne ilişkin hiçbirs adım atmadı. Trafik çilesi ile yaşamak zorunda kalan vatandaşlar yetersiz kalan altyapı nedeniyle her yağmurda su baskınları ile mücadele etmek zorunda kaldı. Kazılan fakat daha sonra kapatılmayan çukurlar nedeniyle kent merkezindeki yollar adeta köstebek yuvasına dönerken havaların ısınmaya başlaması ile birlikte etrafa yayılan pis koku da kentin üzerine kabus gibi çöktü.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYÜNCE AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA KALDI

Bugüne kadar pis lağım kokusu şikayetlerine sessiz kalan İZSU Genel Müdürlüğü şikayetlerin giderek artması üzerine kentin koktuğunu yaptığı yazılı açıklama ile kabul etti. İZSU Genel Müdürlüğü İzmir'de kentin bazı bölgelerinde çeşitli zamanlarda ortaya çıkan koku probleminin temelinde yatan sebeplerin başında birleşik sistem olarak çalışan atık su altyapısının mevsimsel şartlardan etkilenmesi geldiğini öne sürdü.

Sorunu ortadan kaldırmak için kent 3 yılda toplam 196 kilometre yağmur suyu hattını inşa ettiklerini belirten İZSU imalatların 378 milyon liralık yatırımla 11 noktada devam ettiğini belirtti.

VATANDAŞ TEPKİLİ

185 İZSU Çağrı Merkezi üzerinden gelen tüm ihbarlar dikkate alınarak lokal müdahalelerin hızlı bir şekilde yapılacağını belirten İZSU, açıklamasında ayrıca; "İzmir Körfezi'ne çıkışı olan ve merkez ilçelerde özellikle yaz mevsimiyle birlikte koku oluşumu şikayetlerine neden olan Meles, Manda ve Arap derelerinde gerekli temizlik çalışmaları rutin olarak yapılıyor. Ayrıca körfezden sirkülasyon pompaları vasıtası ile temiz su basılarak tekrar aynı sorunların yaşanmasının önüne geçiliyor" ifadelerine yer verdi. İzmirliler ise her geçen gün artan koku problemine seyirci kaldığı gerekçesi ile İZSU Genel Müdürlüğü yetkililerini sert bir dille eleştirdi. Her sene yaşanan olumsuzluğun bu sene de havaların ısınması ile birlikte hortladığını belirten İzmirliler; "Önlem almak için daha ne bekliyorlar. Havalar ısındı, pis koku nedeniyle kapı pencere açamaz duruma geldik. Artık yeter" diye konuştu.