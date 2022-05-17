Kılıçdaroğlu: “Kararı ve mahkemeyi tanımıyoruz. Canan Kaftancıoğlu İstanbul İl Başkanımızdır nokta!”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Yargıtay'da 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını onanması ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul il binasına CHP'lileri çağırmış, burada destek açıklaması yapmıştı.
KILIÇDAROĞLU BAŞKAN ERDOĞAN'A HAKARET ETMİŞTİ
Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl binasındaki destek açıklamasında "Cezalandırmaya çalıştığın Canan'ın arkasında koca bir halk var. Bunu bir an bile aklından çıkarma. Unutma Erdoğan, bugün Canan nezdinde vücut bulan halkın sesi, halkın iradesi senden büyüktür. Canan yüreklidir. Canan cesurdur, Canan bizimdir. Herkes duysun" demişti.
Bu ifadeleri sonrasında Kılıçdaroğlu sözü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a getirerek hakaretler savurmuş, "Yönetenlere, yönetene, Erdoğan'a sesleniyorum. Sen ikiyüzlüsün, sen fırsatçısın, sen bir zorba ve bir manipülatörsün. Ama zulmün ve küstahlığın artık son buluyor. Erdoğan, yaklaşan gök gürültüsünü duyuyor musun?" ifadelerini kullanmıştı.
"SİYASİ YASAK KARARINI VE MAHKEMEYİ DE TANIMIYORUZ"
Kılıçdaroğlu, TBMM partisinin grup toplantısında yine Kaftancıoğlu'na destek açıklamasında bulundu. Yargıtay'ın Kaftancıoğlu'nun hapis cezasını onaması konusuna değinen Kılıçdaroğlu, "Geçen hafta Erdoğan'ın bir siyasi intikamına tanık olduk. İstanbul İl Başkanımız Canan Hanımı mahkûm ettiler. Mahkûm etmekle kalmadılar, bir de siyasi yasak getirdiler. Yasaklarla, özellikle siyasi tutkulularla Türkiye asla yol almamıştır. Parti kapatmakla, farklı düşündü diye insanları hapse atmakla bir ülkeye demokrasi gelmez.
Akıl akıldan üstündür, benim söylemime katılmayabilirsiniz ama beni dinleyebilirsiniz, belki ben haklıyım. Canan Hanım'ın hapse atılmasını isteyenler, seçilmiş mahkemeler, seçilmiş hakimler şunu unutmasın; bu ülkeye demokrasiyi size rağmen getireceğiz, bu ülkeye özgürlüğü size rağmen getireceğiz, bu ülkeye kardeşliği Saray'a rağmen getireceğiz. Adaletsizlik kime yapılıyorsa ona karşı durmak gerek. İl Başkanımızın siyasi yasak kararını asla tanımıyoruz, mahkemeyi de tanımıyoruz, Canan Kaftancıoğlu İstanbul İl Başkanımızdır nokta!" ifadelerini kullandı.SON DAKİKA: CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun "Atatürk Havalimanı" eylemi karşılık bulmadı! 750 kişiyi zor topladı
Canan Kaftancıoğlu için verilen hapis kararını avukatlar değerlendirdi