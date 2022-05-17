Kılıçdaroğlu: “Kararı ve mahkemeyi tanımıyoruz. Canan Kaftancıoğlu İstanbul İl Başkanımızdır nokta!”

Akıl akıldan üstündür, benim söylemime katılmayabilirsiniz ama beni dinleyebilirsiniz, belki ben haklıyım. Canan Hanım'ın hapse atılmasını isteyenler, seçilmiş mahkemeler, seçilmiş hakimler şunu unutmasın; bu ülkeye demokrasiyi size rağmen getireceğiz, bu ülkeye özgürlüğü size rağmen getireceğiz, bu ülkeye kardeşliği Saray'a rağmen getireceğiz. Adaletsizlik kime yapılıyorsa ona karşı durmak gerek. İl Başkanımızın siyasi yasak kararını asla tanımıyoruz, mahkemeyi de tanımıyoruz, Canan Kaftancıoğlu İstanbul İl Başkanımızdır nokta!" ifadelerini kullandı.

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